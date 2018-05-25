"Темная" сторона развода: как взыскать алименты?

В "черный список" социальной сети Facebook с жалобой на судью Первомайского райсуда Дамиру Орозову обратилась пользователь Назгуль Кельдибекова.

В частности, девушка пишет:

- Судья первомайского района Орозова Д. 5 месяцев рассматривала дело об алиментах. В итоге за двоих детей бывший должен платить алименты 5000 с. Из новостного сюжета по НТС услышала, что неработающий должен за одного ребенка 5800 с. Бывший сам сказал, что работает. Как она могла? Думала, что судья должна рассматривать дело прежде в интересах детей, а не ответчика. Также зная, что я без адвоката, не сказала, что я могу попросить через суд потребовать справку с его места работы. За то протянула процесс на 5 месяцев, требуя характеристики на меня с соседей, коллег, со школы детей, акт моих жилищных условий, возмущена Назгуль Кельдибекова.

От редакции VB.KG отметим, что накануне кандидатура вышеуказанной судьи Дамиры Орозовой была представлена президентом в Жогорку Кенеше на должность судьи Верховного суда. Однако, парламентарии большинством голосов ее кандидатуру отклонили.

Вернемся к обращению Кельдибековой. "Вечерка" решила выяснить, как в принципе в Кыргызстане обстоят дела с выплатами алиментов на детей после развода их родителей? Как именно начисляются денежные взыскания, и как заставить должника материально помогать своим детям?

Во-первых, для взыскания алиментов с одного из родителей требуется соответствующее решение суда. Предположим, что судебный акт о назначении алиментов вы получили (каких бы бюрократических проволочек это ни стоило) – и это только пол дела. Теперь необходимо инициировать принудительное его исполнение, обратившись с заявлением в службу судебных исполнителей по месту жительства ответчика.

Подробную информацию об этой процедуре можно получить на сайте http://suddep.sot.kg/.

С этого момента начинается работа Управления по обеспечению исполнения судебных актов Судебного департамента при Верховном Суде КР.

Там подчеркивают, что стороны (взыскатель и должник) должны знать о своих правах и обязанностях. Получить методические рекомендации по взысканию алиментов можно в любом подразделении Судебного департамента.

Что касается прав и обязанностей судебных исполнителей, редакции VB.KG рассказал начальник Управления по обеспечению исполнения судебных актов Нурлан Пирназаров.

- Мы должны уведомить должника о том, что он обязан выплачивать алименты не позднее 1 дня с момента поступления заявления от взыскателя. Если должник в течение двух месяцев будет уклоняться полностью или в части 70% от назначенной суммы от алиментов, то у нас есть основания обратиться в суд по ст. 422 Административного кодекса КР. Должника могут привлечь к административной ответственности – от общественных работ до выплаты штрафа. Если задолженность высокая – можем обратиться в суд по ст. 162 Уголовного Кодекса КР, - сообщил Пирназаров.

А если должник собирается выехать за рубеж?

- Если должник собирается за рубеж на заработки, то есть временно, то мы налагаем запрет на выезд до того момента, пока он не погасит задолженность. Как только долг погашен – запрет снимается. В случае, если за пределами страны он вновь перестал платить алименты, мы начисляем ему задолженность. Погасить которую он будет обязан по возвращению. Если должник собирается выехать на ПМЖ в другую страну, то мы имеем право запретить ему. Чтобы снять запрет, он может оплатить сумму алиментов за годы вперед, исходя из того, сколько лет ребенку. Если должник не заплатив всё-таки выехал, то взыскатель должен получить информацию о местонахождении должника через пограничную службу, собрать пакет документов (справки о решении суда по выплате алиментов), и уже после консультации с нашим международным отделом отправить запрос в другое государство по месту пребывания должника. Суд иностранного государства, согласно международным конвенциям, должен обязать неплательщика к выплатам, - пояснил начальник управления.

Перейдем к расчетам. Какова на сегодня сумма выплат по алиментам?

- Сумму выплат определяют суд. Расчеты таковы: 1/4 всех доходов должника, если алименты выплачиваются на 1 ребенка. 1/3 – если детей двое, 1/2 - если детей трое и более. Те же расчеты, если человек вместо заработной платы получает пенсию, к примеру, по инвалидности. Но суд учтет категорию инвалидности. Возможно, будут основания освободить человека от уплаты алиментов. Выплаты высчитываются бухгалтерией по месту работу, средства поступают к нам на депозитный счет и далее передаются взыскателю лично или также на расчетные счета, - объяснил Нурбек Пирназаров.

Он также сообщил, что 93,7% от всех должников по алиментам - безработные! Но отсутствие работы вовсе не считается причиной освобождения от выплат.

- В случае, если у должника нет работы, мы начисляем задолженность, основываясь на среднемесячной заработной плате в той местности, где он официально числится. Т.е., если, к примеру, в Первомайском районе Бишкека средняя зарплата 12 тысяч сомов, то безработный должник заплатит 3 тысячи на одного ребенка. И так далее. Данные мы запрашиваем в нацстаткоме. Если задолженность и административное наказание не мотивирует должника на поиск работы, мы имеем право наложить арест на его имущество.

А если имущества нет?

- Может сейчас нет, а потом появится. В новом законе предусмотрена превентивная мера в отношении должника. Так называемая "сторожевая карточка". Если с участием должника в будущем будет проведена какая-либо финансовая операция: оформление, переоформление на него имущества, то регистрационные службы фиксируют это, а далее информация поступает к нам, - ответил Пирназаров.

В любом случае, сообщили в судебном департаменте, должник будет обязан погасить задолженность по алиментам.

Стоит отметить, что взыскатель имеет право обратиться за выплатой алиментов до достижения ребенком 18-ти лет. А вот должник обязан оказывать материальную помощь детям до наступления 21-летия.