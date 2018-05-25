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В центре Бишкека демонтировали крутой билборд

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- ВБ
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Оперативный штаб, созданный постановлением мэрии города Бишкек №1 от 06.01.2017 года, проводит работы по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.

Так, сотрудниками Управления землепользования и строительства столичной мэрии совместно с МП "Тазалык" демонтирован незаконно установленный рекламный билборд на пересечении улиц Абдрахманова (Советская) и Боконбаева.

В ходе проведенных мероприятий выявлено, что срок договора аренды ОсОО "Рус дизайн" истёк 09.09.2010 года, и с этого момента рекламная конструкция функционировала незаконно. На сегодняшний день от арендаторов заявление на продление договора аренды в адрес Управления земельными ресурсами не поступало. Начисление за фактическое пользование с момента окончания договора аренды по 21.05.2018 года составляет 1 955 760 сомов.

Демонтаж был произведен в ночное время суток, чтобы не затруднять движение транспорта. Столичный муниципалитет напоминает, что незаконно установленная рекламная конструкция подлежит сносу.

URL: https://www.vb.kg/371085
Теги:
мэрия, Тазалык, реклама
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Комментарии
Бишкек
25.05.2018, 17:43

А с них взыщут 1955760 сомов или так и спишут, договорившись? 

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