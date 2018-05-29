KAZ Minerals PLC призывает решить налоговые споры в гражданском порядке

Компания KAZ Minerals Bozymchak выражает свою обеспокоенность в связи с необоснованным возбуждением уголовного дела, с нарушением норм права и законных интересов инвестора.

Для справки: KAZ Minerals Bozymchak относится к группе KAZ Minerals - крупной международной компании по добыче и переработке природных ресурсов. Свою деятельность в Кыргызстане компания начала в 2007 году. До 31 октября 2015 года она называлась "Казахмыс Голд Кыргызстан".

Сегодня KAZ Minerals Bozymchak владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения. Разведанные запасы меди составляют 140,78 тысячи тонн, золота - 22,96 тонны, серебра - 144,2 тонны. На сегодняшний день инвестировано свыше 300 миллионов долларов США.

В результате работы зарубежного инвестора в 2015 году был запущен современный горно-обогатительный комбинат "Бозымчак". Для Кыргызстана его значимость отмечена на правительственном уровне. Трудоустроены свыше тысячи человек, причем 97 % из них - кыргызстанцы. Ежегодно компания отчисляет налогов порядка 310 миллионов сомов, войдя в девятку крупных налогоплательщиков 2017 года.

Однако, в октябре прошлого года налоговое законодательство изменилось в части доходов с недропользования. Причем, не в пользу инвестора.

Так по результатам плановой налоговой проверки компании KAZ Minerals Bozymchak было дополнительно начислено 55,6 миллионов сомов к уплате. Компания же опротестовала данное решение, подав в Межрайонный суд Бишкека административный иск. Обосновав это тем, что новые законодательные нормы были применены задним числом. То есть сумма недополученных налогов высчитывалась аж с 2014 года, а не с момента вступления закона в силу.

Не дожидаясь решения налогового спора в суде, следователь СУ ГСБЭП 25 мая задержал гендиректора компании Ильяса Тулекеева, предъявив ему обвинение по ст. 221 "Злоупотребление полномочиями служащего коммерческих или иных организаций".

Однако, уже 28 мая Первомайский райсуд Бишкека освободил Тулекеева из-под стражи, но обвинение так и не отозвано.

Сегодня, 29 мая, Совет директор и руководство KAZ Minerals провели пресс-конференцию для журналистов. В рамках которой призвали власти Кыргызстана решить налоговый спор в суде в гражданском порядке.