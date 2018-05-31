ГКНБ КР: в ГП "Кыргыз почтасы" присваивали денежные средства

ГКНБ: Выявлены факты присвоения денежных средств в филиале ГП "Кыргыз почтасы".

ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе выявлены факты злоупотребления служебными положениями и присвоения денежных средств отдельными сотрудниками районного филиала ГП "Кыргыз почтасы" и отделения по обеспечению безопасности дорожного движения по ОВД Базар-Коргонского района (далее – ОБДД).

Установлено, что отдельные сотрудники почты в сговоре с сотрудниками ОБДД по фиктивным документам оформляли административное правонарушение правил дорожного движения и присваивали денежные средства, поступавшие для уплаты штрафов.

Также выявлен недостаток протоколов в количестве 440 шт. и поддельные протоколы об административном правонарушении в количестве 175 шт. с поддельными календарными штемпелями ГП "Кыргыз почтасы" Базар-Коргонского района.

По результатам аудиторской проверки предварительный ущерб государству составил около полумиллиона сомов.

По материалам ГКНБ, прокуратурой Базар-Коргонского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 315 ч.2 (Служебный подлог) и 171 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса КР.

Ведется следствие.