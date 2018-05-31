"Кыргызтелеком" предупреждает: оптоволоконный кабель воровать бесполезно

Линии связи ОАО "Кыргызтелеком" часто бывают выведены из строя в результате проведения земляных работ. В результате обрыва кабеля связи появляется угроза недоступности экстренных служб социально-значимых организаций, в том числе оказывающих населению услуги скорой медицинской помощи.

Компания постоянно информирует о том, что повреждения линий связи и телекоммуникационного оборудования могут привести к самым серьезным последствиям для операторов и, конечно же, для потребителей услуг и предупреждает застройщиков о недопустимости проведения земляных работ без соответствующих согласований.

Кроме этого компания с сожалением отмечает, что случаются хищение кабеля с целью сбыта в качестве цветного металла. Злоумышленники, не думая о последствиях, вырезают кабель, зачастую не зная, что волоконно-оптический кабель не содержит в своём составе меди. Такой кабель не представляет ценности для скупщиков цветных металлов.

ОАО "Кыргызтелеком" призывает жителей Кыргызстана, а также руководителей и сотрудников организаций, выполняющих строительно-ремонтные работы, быть предельно внимательными и бдительными. Проведение работ в охранных зонах линий связи без согласования с соответствующими службами филиалов ОАО "Кыргызтелеком" влечёт за собой административную ответственность.

Компания настоятельно рекомендует перед проведением работ, связанных с разработкой грунта в зоне залегания волоконно-оптических кабельных линий заранее уведомить ОАО "Кыргызтелеком", также, если вы стали очевидцами случаев повреждений кабельных линий связи на улице или в подъездах домов, следует об этом сообщить в оперативно-диспетчерскую службу по тел. (0312)60-11-63, (0312)66-28-28.