Финпол недоумевает по поводу реакции на задержание завкафедры КГУСТА

Ранее в ГСБЭП с заявлением обратилась студентка Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА) о принятии мер в отношении заведующего кафедрой, который требует 1 500 долларов США за подготовку дипломной работы, при этом, в случае несогласия на данные условия, намекал на последующие проблемы.

Так, 21 мая 2018 года по ранее возбужденному уголовному делу, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в особо крупном размере с поличным был задержан руководитель кафедры КГУСТА гражданин "К.А.". Факт передачи взятки и задержания был зафиксирован видеосьёмкой.

ГСБЭП при ПКР с недоумением воспринимает некоторые негативные комментарии на информационных порталах и в социальных сетях относительно задержания заведующего кафедрой КГУСТА со стороны граждан и считает уместным довести до сведения общественности следующее:

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан", установлены основополагающие принципы: защита прав и свобод человека и гражданина, обязательность рассмотрения обращений, равенство граждан при рассмотрении обращений и др. принципы. В связи с этим все правоохранительные органы Кыргызской Республики, в том числе и ГСБЭП принимают меры в соответствии с Законом, невзирая на статус и положение подозреваемого объекта. Таким образом, сотрудники ГСБЭП не могли не отреагировать на данный факт (на крик помощи со стороны молодого поколения, не имеющего возможность платить крупные денежные средства за сомнительные услуги).

Относительно присутствия сотрудников Отдела специального назначения (ОСН) на момент задержания сообщаем, что в соответствии с "Должностным положением сотрудников ОСН ГСБЭП" в основные задачи которых входит "Обеспечение необходимых мер по физической защите сотрудников ГСБЭП при выполнении ими служебных обязанностей", "Оказание содействия оперативным подразделениям по выявлению лиц, совершивших преступление в сфере экономических и финансовых правонарушений", а также "Конвоирование подозреваемых и обвиняемых", считаем уместным нахождения вышеуказанных лиц ввиду специфики работы.

К сожалению, в данное время многие студенты (учащиеся) не могут обратится в правоохранительные органы из-за страха недоверия, отчисления и критики со стороны сокурсников, в связи с этим ГСБЭП настоятельно рекомендует не поддаваться на негативное давление и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться по телефону доверия 195.

ГСБЭП при ПКР.