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Президент выделил 2,4 млн сомов на лекарства онкобольным детям

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- Виктория Григоренко
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Сооронбай Жээнбеков из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделил 2,4 млн сомов на приобретение лекарственных препаратов для детей, находящихся на лечении в отделении детской онкогематологии Национального центра онкологии и гематологии. Об этом сообщили в Информационном отделе Аппарата президента.

"Сумма, выделяемая из республиканского бюджета, не в полном объеме удовлетворяет потребность, в то время как комплексное лечение детей требует проведения высокотехнологичного и дорогостоящего лечения", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что от имени президента указанные средства и подарки детям, находящимся на лечении в отделении, вручены первым заместителем руководителя Аппарата президента Досалы Эсеналиевым сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей.

URL: https://www.vb.kg/371217
Теги:
дети, лекарства, здравоохранение, праздник, деньги, здоровье
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