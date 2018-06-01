Президент выделил 2,4 млн сомов на лекарства онкобольным детям

Сооронбай Жээнбеков из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделил 2,4 млн сомов на приобретение лекарственных препаратов для детей, находящихся на лечении в отделении детской онкогематологии Национального центра онкологии и гематологии. Об этом сообщили в Информационном отделе Аппарата президента.

"Сумма, выделяемая из республиканского бюджета, не в полном объеме удовлетворяет потребность, в то время как комплексное лечение детей требует проведения высокотехнологичного и дорогостоящего лечения", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что от имени президента указанные средства и подарки детям, находящимся на лечении в отделении, вручены первым заместителем руководителя Аппарата президента Досалы Эсеналиевым сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей.