Автор ВИК: Этноолимпиада в Казахстане нам не конкурент!

Кыргызстан "застолбил" первенство проведения Всемирных игр кочевников и этноолимпиада, планируемая Казахстаном, нам не конкурент! Об этом редакции VB.KG заявил автор ВИК Асхат Акибаев.

- Когда создавались Всемирные игры кочевников, мы сразу обговорили с ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры – ред.) вопрос сотрудничества. ВИК выступают как партнеры данной организации, а не как проект какого-то отдела. Мы выходим за рамки простых спортивных мероприятий, которых и так очень много в разных странах. У нас три составляющие: спорт, культура и наука - образование. Поэтому сравнивать ВИК с этноолимпиадой нельзя. Мы идем в другом направлении, иначе не были бы интересны миру, - объяснил Асхат Акибаев.

Вопрос о том, чтобы свернуть в будущем проведение ВИК из-за намерения Казахстана провести олимпийские игры по этноспорту, даже не стоит обсуждать, заверил Акибаев.

- Мы создали Всемирную конфедерацию этноспорта, чтобы объединить не только виды спорта, но и этнофольклор, этномоду, этнокультуру. Мы хотим показать всю этнику стран - участниц ВИК, причем в состязательном формате. Этим мы отличаемся. А соревнования по этническим видам спорта есть везде и давно, это сабантуй, кавказские игры и многое другое. Как проводить этноолимпиаду - еще не решено, но надо помнить, что первый этнопродукт создали мы, - отметил автор ВИК.

Что касается планов на будущее.

- Мы ведем последовательную поступательную работу. Сейчас решаем вопрос о том, чтобы передавать проведение Всемирных игр кочевников другим странам. Желающих много. Мы думаем, что это правильно, надо отформатировать ВИК и перевести их на международный формат. Возможно, через два года они будут проводиться в Турции, – рассказал "Вечерке" Асхат Акибаев.

Если вы пропустили: в 2021 году Комитет ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр планирует провести первые Олимпийские игры по национальным видам спорта. Казахстан входит в число четырех стран-претендентов на проведение первой этноолимпиады.

Всемирные игры кочевников в Кыргызстане впервые прошли в городе Чолпон-Ата 9-14 сентября 2014 года. В них приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея.

Уже традиционно ВИК проходят каждые два года. III Всемирные игры кочевников пройдут в этом году 2-7 сентября. На их организацию только из госбюджета было выделено 316 млн сомов. Чиновники из Минкультуры ожидают участия 3 тысяч спортсменов из 80 государств.