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Счета "КАЗ Минералз Бозымчак" заморожены, работа компании парализована

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- Марина Осипова
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Собственные источники сообщили VB.KG об аресте счетов "КАЗ Минералз Бозымчак". Деятельность горнодобывающей компании оказалась фактически парализована.

В пресс-службе "КАЗ Минералз Бозымчак" информацию подтвердили.

- От банка пока официальных объяснений не было. Но да, де-факто счета заморожены. Как это могло произойти, мы не совсем понимаем. Потому что с юридической точки зрения санкцию на арест счетов может дать только суд, но такого решения нет. И на чем основывал свое решение банк, мы не знаем. Лучше обратиться за комментариями по этому поводу к ним. И, конечно же, такой поворот событий поставил нас в очень сложное положение. Работа компании действительно парализована. Элементарно не можем выплатить сотрудникам зарплату за май, - заявили в пресс-службе компании.

Редакции VB.KG также подтвердили, что ощущают давление со стороны фискальных органов. В том числе это касается недавнего задержания руководителя Ильяса Тулекеева.

URL: https://www.vb.kg/371315
Теги:
Бозымчак, горнодобывающий сектор, ГСБЭП
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