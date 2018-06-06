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Атамбаева хотят исключить из СДПК

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- Марина Осипова
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"Мы возмущены тем, что Алмазбек Атамбаев сегодня пытается спрятаться за историческими заслугами нашей партии - СДПК. Верх лицемерия, когда Атамбаев называет товарищами бакиевских прихвостней Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова! Наши товарищи погибли 7 апреля именно борясь против коррупции и власти беспредела. Однако, придя во власть ценой этой крови, Атамбаев направил все свои усилия на свое личное обогащение, раздав власть кроме сотрудников ЦАРИИ также своим шоферам и телохранителям.

Мы заявляем о том, что в настоящее время мы завершаем подготовительные работы к созыву внеочередного съезда СДПК. Алмазбек Атамбаев присвоил неограниченную власть не только в государстве, но и в СДПК. Уничтожены остатки внутрипартийной демократии, но мы не позволим того, чтобы он использовал и дальше партию, теперь уже во имя защиты себя и своих проворовавшихся дружков "товарищей" от справедливого возмездия. Мы не успокоимся, пока Алмазбек Атамбаев не будет не только смещен с поста председателя партии, но и исключен из СДПК", - написал на своем аккаунте член партии Сагынбек Абдрахманов.

В комментариях к этому заявлению начались призывы исключить и депутата ЖК КР Ирину Карамушкину, которая заступилась за Атамбаева.

Как заявил "Вечерке" один из членов парламентской фракции, неофициально такие разговоры ходят.

- Действительно, кулуарно этот вопрос обсуждается. Но официального решения нет. Я бы не хотел сейчас давать какие-то однозначные комментарии на этот счет, - заявил парламентарий, попросив не называть его имени.

Сложно даже представить, как на все происходящее реагирует сам Алмазбек Шаршенович, считающий СДПК "своей", родной партией.

При этом пресс-представитель СДПК Кундуз Жолдубаева объяснила "Вечерке", что Сагынбек Абдрахманов еще в прошлом году был исключен из партии решением политсовета. И свое членство восстановить никак не мог.

Так что вряд ли стоит это заявление воспринимать серьезно, подчеркнули в секретариате.

URL: https://www.vb.kg/371325
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, Кыргызстан
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