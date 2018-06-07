Бишкекский финпол выявил факт лжепредпринимательства

Сотрудниками Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по городу Бишкек собран материал по факту лжепредпринимательства со стороны ОсОО "А.Г.".

Установлено, что ОсОО "А.Г." фактически не осуществлялась экономическая деятельность по поставке другим организациям товарно-материальных ценностей, однако выписывались бланки счет-фактур о поставках.

По результатам назначенной налоговой проверки начислено налогов на сумму свыше 125 миллионов сомов.

Таким образом ОсОО "А.Г." причинил материальный ущерб интересам государства в особо крупных размерах в виде неуплаченных налогов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 182 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведутся соответствующие мероприятия по установлению причастных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.