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Жених Сании Шакировой никогда не работал в органах

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- Оксана Гут
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- Ни Ч.К., находившийся за рулем авто во время аварии, ни его друг Р.С. никогда не были сотрудниками милиции. А кто его отец, нам неважно. За совершенное преступление Ч.К. сам будет отвечать. За то, что был пьян, за то, что сел за руль автомашины и совершил смертельное ДТП. Расследование будет объективным, в рамках закона. Не стоит переживать, что дело спустят на тормозах. Виновный уже находится под конвоем. Как только состояние здоровья позволит, мы транспортируем его в ИВС ОВД Иссык-Кульского района, - заявил редакции VB.KG пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что водитель, по чьей вине погибла Сания Шакирова, оказался сыном полковника милиции.

Якобы отец Чынгыза К. – бывший начальник Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Азрет Кондубаев, который в 2014 году по решению коллегии МВД был уволен из органов "учитывая существенные недостатки в деятельности и допущенные нарушения законности".

Напомним, ДТП, в котором погибла "Miss Universe Beauty" Сания Шакирова, произошло в субботу, 2 июня, на въезде в село Чок-Тал. Сания погибла еще до приезда врачей.

Как ранее писала "Вечерка", на водителя – жениха Шакировой – еще 3 июня по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса КР. Мужчине грозит от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года. Пока ему избрана мера пресечения – 2 месяца под стражей.

URL: https://www.vb.kg/371369
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, смертность, уголовная ответственность, МВД, УВД
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Комментарии
Ева Купер
08.06.2018, 16:05
Карма: +1
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Комментариев: 1

Как это Чынгыз Кондубаев не работал в милиции? Работал в ГУГССО по Октябрскому району г.Бишкек, в подчинении своего отца, на тот момент Азрет Кондубаев был начальником ГУГССО. Не верите? Прочтите отчёт комиссии по проверке деятельности МВД и экс-министра Рысалиева опубликованное 17 декабря 2012г. Там много чего, но и то, что на незаконном основании приняли Чынгыза в органы внутренних дел, так еще и в подчинение отца, что являлось нарушением установленных правил. Отчёт тут (http://paruskg.info/glavnaya/73190-73190.html)

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