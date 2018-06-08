Соцзащита помогает делать документы избитым девушке и ее детям

Сокулукское районное управление социального развития помогают приобрести документы Т. А. 1994 г.р, а также ее детям, которых избил гражданский муж Д. Б. 1982 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

В настоящее время Т.А. с детьми под наблюдением врачей находятся в Сокулукской территориальной больнице. Согласно справке врача-травматолога, состояние детей удовлетворительное. Сотрудники Управления соцразвития каждый день посещают семью.

По словам начальника Сокулукского районного Управления социального развития Керимбай кызы Айымкан, у матери детей нет паспорта, она его никогда и не получала.

"Мы обратились в соответствующие органы, чтобы получить документы на нее и на детей. Предложили обучиться на повара или швею. Окажем содействие в трудоустройстве, чтобы она самостоятельно смогла зарабатывать на жизнь. Также предлагали ей временно разместиться в кризисный центр. Однако она наотрез отказалась. Из местного бюджета им будет оказана материальная помощь", - пояснила Керимбай кызы Айымкан.