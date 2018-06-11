В Кыргызстане почтили память погибших в трагических июньских событиях

10 июня в Кыргызстане прошли памятные мероприятия, посвященные восьмой годовщине трагических июньских событий 2010 года. Тогда мэжэтнические столкновения унесли жизни более 400 кыргызстанцев, местонахождение 14 граждан до сих пор неизвестно, 13 тел остаются не опознаны. По фактам происшествия правоохранительными органами было возбуждено более 5 тысяч уголовных дел, порядка 300 из них переданы в суд.

В этот день в Оше прошли памятные мероприятия с участием членов правительства и местных властей. Чиновники возложили цветы у мемориала "Слезы матерей" и прочитали молитву.

С официальным обращением к народу выступил президент Сооронбай Жээнбеков:

"Уважаемые соотечественники!

Восемь лет назад сепаратистам и националистам удалось разжечь не потухший огонь межэтнических конфликтов, произошедших в 1960-м и 1990-м годах прошлого века, в Оше вновь вспыхнули очаги межэтнической розни.

У нашего народа хватило благоразумия, сил и мудрости, чтобы остановить насилие. Сегодня мы низко склоняем голову перед памятью погибших и вспоминаем без вести пропавших в те трагические дни. Мы не забудем помощь и поддержку, оказанные нам дружественными странами. Признательны международному сообществу за всемерную помощь и содействие. Особая благодарность народу Кыргызстана за проявленные солидарность и терпение, за бескорыстную помощь пострадавшим и восстановление юга страны.

Уважаемые соотечественники!

Июньская трагедия 2010 года должна стать для нас всех большим уроком. Это печальное испытание истории еще раз доказало, что ради светлого будущего нашей любимой Отчизны мы должны жить в мире и согласии, укреплять межэтническую дружбу и единство народа.

Народная мудрость гласит: "Счастлив и богат народ, живущий в согласии". Мы разные, но мы едины. Мы должны еще больше укреплять это единство и как один народ, одна страна уверенно шагать в будущее. Через взаимное уважение, помощь и доверие к друг другу мы можем добиться больших успехов. Наша сила - в единстве!

В Кыргызстане живут представители более ста этносов. Наша страна богата разноцветьем культур. Каждое этническое сообщество, сохраняя и развивая свою культуру, язык, обычаи и обряды вносит вклад в развитие нашей страны. Сохраняя этническое многообразие, укрепляя единство, мы формируем общекыргызстанскую гражданскую идентичность.

Важно помнить, что в первую очередь мы -кыргызстанцы, а уже потом представители того или иного народа. Для каждого из нас Родина - это место, где мы родились, страна, где мы живем и растим детей. Всех нас объединяет наш любимый Кыргызстан.

Уважаемые соотечественники!

Как показывает мировая практика, государство будет сильным и крепким, если его граждане устремлены к единой цели, если каждый гражданин видит свое будущее в неразрывной связи только с этим государством. Для нас сегодня главное - успешно организовать процесс гражданской интеграции в стране. Вносить свой посильный вклад в осуществление этой задачи является священным долгом каждого кыргызстанца.

Вместе мы построим современное общество, где каждый гражданин будет чувствовать себя нужным в родном Кыргызстане, беречь Родину и служить ей".