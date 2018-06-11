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В Кыргызстане Орозо Айт будут отмечать 15 июня

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- Оксана Гут
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В Духовном управлении мусульман Кыргызстан сообщили, что Орозо айт будет отмечаться 15 июня. Дата была определена накануне на круглом столе в Ташкенте. В мероприятии приняли участие представители мусульманского духовенства Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Участники конференции договорились также о том, чтобы проводить подобные мероприятия чаще. Они должны объединять религиозных ученых для укрепления дружественных отношений между государствам.

Орозо Айт, или Ид аль-Фитр – один из важнейших мусульманских праздников. Он знаменует собой конец священного поста Рамадан.

И так как исламский календарь не совпадает с солнечным календарем, дата Орозо Айт меняется каждый год.

В этом году Рамадан в Кыргызстане начался в ночь на 17 мая.

URL: https://www.vb.kg/371388
Теги:
Орозо айт, ДУМК, Кыргызстан
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