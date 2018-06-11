Столичная милиция отреагировала на материал VB.KG о "бомже-педофиле"

По опубликованному материалу на сайте информационного агентства "VB.KG", от 28 мая 2018 года, под заголовком "В Бишкеке появился бомж-педофил?" пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает следующее:

Данный материал 28 мая 2018 года был зарегистрирован в УВД Октябрского района, проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, нарушающих нормы общественного порядка, в особенности лиц занимающихся бродяжничеством.

Так, сотрудники УВД Октябрского района провели проверку на участке между 11 и 12 микрорайонами, в строительном котловане и прилегающих территориях. Установлены лица без определенного места жительства. В отношении выявленных лиц составлены материалы и привлечены к мерам административного взыскания.

Также столичной милицией с начала июня 2018 года проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством.

Всего в рамках данного мероприятия задействованы сотрудники милиции четырех районов г.Бишкек, проверяются места, где концентрируются лица без определенного места жительства, лица занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством.

Так, с начала июня месяца выявлено 65 лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, из них: 17 лиц доставлены в районные управления столичной милиции; в отношении 6 лиц составлены протоколы административного правонарушения, в отношении остальных лиц составлены материалы профилактического учета и проведена беседа.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 28 несовершеннолетних лиц, занимающихся попрошайничеством, находящихся на проезжих частях, в ночное время без сопровождения взрослых, которых передали родителям и законным представителям.