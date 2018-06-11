Погода
$ 68.26 - 68.47
€ 80.51 - 81.21

Столичная милиция отреагировала на материал VB.KG о "бомже-педофиле"

313  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По опубликованному материалу на сайте информационного агентства "VB.KG", от 28 мая 2018 года, под заголовком "В Бишкеке появился бомж-педофил?" пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает следующее:

Данный материал 28 мая 2018 года был зарегистрирован в УВД Октябрского района, проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, нарушающих нормы общественного порядка, в особенности лиц занимающихся бродяжничеством.

Так, сотрудники УВД Октябрского района провели проверку на участке между 11 и 12 микрорайонами, в строительном котловане и прилегающих территориях. Установлены лица без определенного места жительства. В отношении выявленных лиц составлены материалы и привлечены к мерам административного взыскания.

Также столичной милицией с начала июня 2018 года проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством.

Всего в рамках данного мероприятия задействованы сотрудники милиции четырех районов г.Бишкек, проверяются места, где концентрируются лица без определенного места жительства, лица занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством.

Так, с начала июня месяца выявлено 65 лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, из них: 17 лиц доставлены в районные управления столичной милиции; в отношении 6 лиц составлены протоколы административного правонарушения, в отношении остальных лиц составлены материалы профилактического учета и проведена беседа.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 28 несовершеннолетних лиц, занимающихся попрошайничеством, находящихся на проезжих частях, в ночное время без сопровождения взрослых, которых передали родителям и законным представителям.

URL: https://www.vb.kg/371418
Теги:
бомж, нарушения, Бишкек, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  