Финпол накрыл схему ввоза в КР элитных авто

1 июня текущего года в рамках расследуемого уголовного дела в городе Бишкек задержана автомашина марки "Lexus GX470" 2007 года выпуска. Об этом сообщили в ГСБЭП.

По информации Финпола, выявлена коррупционная схема по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию КР и ЕАЭС.

- Установлено, что с помощью поддельных документов и использования служебного положения в республику "пригонялись" автомашины марки "Lexus GX470". Как выяснилось, указанное авто ввезено в страну в 2017 году и зарегистрировано в ДРТС и ВС по городу Каракуль по поддельным документам, фактически без самой автомашины. Далее указанное авто в целях сокрытия преступления неоднократно было перерегистрировано в органах ДРТС и ВС ГРС при ПКР. Предварительный ущерб государственному бюджету от контрабандного ввоза указанной автомашины составил 1 миллион 979 тысяч сомов, - подчеркнули в ГСБЭП.

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса КР.

"Финпол уточняет, что в соответствии с действующим законодательством лицо в случае добровольной уплаты причитающихся таможенных платежей, включая штрафы и пени, с проведением таможенного декларирования и выпуска товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, и если в его действиях не содержится иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности", - заверили в ведомстве.

Как сообщается, в рамках расследуемых уголовных дел на более 120 автотранспортных средств наложен арест, в связи с чем рекомендуем гражданам, владеющим автотранспортными средствами, обратиться в ДРТСиВС ГРС для получения сведений о возможно наложенном аресте.