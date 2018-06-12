Погода
$ 68.20 - 68.50
€ 80.17 - 80.90

Финпол накрыл схему ввоза в КР элитных авто

3620  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 июня текущего года в рамках расследуемого уголовного дела в городе Бишкек задержана автомашина марки "Lexus GX470" 2007 года выпуска. Об этом сообщили в ГСБЭП.

По информации Финпола, выявлена коррупционная схема по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию КР и ЕАЭС.

- Установлено, что с помощью поддельных документов и использования служебного положения в республику "пригонялись" автомашины марки "Lexus GX470". Как выяснилось, указанное авто ввезено в страну в 2017 году и зарегистрировано в ДРТС и ВС по городу Каракуль по поддельным документам, фактически без самой автомашины. Далее указанное авто в целях сокрытия преступления неоднократно было перерегистрировано в органах ДРТС и ВС ГРС при ПКР. Предварительный ущерб государственному бюджету от контрабандного ввоза указанной автомашины составил 1 миллион 979 тысяч сомов, - подчеркнули в ГСБЭП.

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса КР.

"Финпол уточняет, что в соответствии с действующим законодательством лицо в случае добровольной уплаты причитающихся таможенных платежей, включая штрафы и пени, с проведением таможенного декларирования и выпуска товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, и если в его действиях не содержится иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности", - заверили в ведомстве.

Как сообщается, в рамках расследуемых уголовных дел на более 120 автотранспортных средств наложен арест, в связи с чем рекомендуем гражданам, владеющим автотранспортными средствами, обратиться в ДРТСиВС ГРС для получения сведений о возможно наложенном аресте.

URL: https://www.vb.kg/371420
Теги:
ГСБЭП
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Элдар
12.06.2018, 13:58

Молодцы теперь надо заняться с ГСМ и узнать истинную цену?

0
Цитировать
Жалоба модератору
T
12.06.2018, 14:01

Таможню дешевле сделайте а ????

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  