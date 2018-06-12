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Кыргызстан определился с приоритетами на саммит ШОС в 2019-ом

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- Оксана Гут
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Кыргызстан по итогам заседания глав государств ШОС принял председательство в данной организации. Об этом на пресс-конференции по итогам визита президента в Китай сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

По его словам, следующий саммит пройдет 14-15 июня 2019 года в Бишкеке.

- В рамках подготовки к саммиту ШОС в 2019 году пройдут несколько советов министров. В Кыргызстане соберутся главы профильных министерств: иностранных дел, внутренних дел, а также секретари Совета безопасности стран ШОС. Для нас приоритеты определены. Мы уделяем особое внимание вопросам внешней политики, сотрудничеству в сфере экономики, транспорта и сельского хозяйства. Это и скорейшая реализация проекта железной дороги Кыргызстан – Китай и обеспечение продовольственной безопасности. И, конечно, обеспечение стабильности на территории стран ШОС – это борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Отмечена важность Афганского вопроса, - отметил Эрлан Абдылдаев.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Сооронбай Жээнбеков уже пригласил председателя Китая Си Цзиньпина с ответным визитом в Кыргызстан.

URL: https://www.vb.kg/371440
Теги:
Китай, президент, Си Цзиньпин, Кыргызстан, МИД, ШОС, Сооронбай Жээнбеков
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