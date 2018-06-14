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Сможет ли Минтранс завершить проект "Север-Юг"?

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- Виктория Григоренко
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Закончить "долгострой" альтернативной дороги Север-Юг удастся лишь через три года – в 2021 году. Такие документы "Вечерке" предоставил юрист Арстан Кадыров. И это при том, что изначально временем завершения проекта назывался нынешний год.

При этом собеседник редакции подчеркнул, что данный транспортный коридор очень важен для регионов, особенно для Нарынской и Джалал-Абадской области.

- Альтернативная дорога приблизит расстояние между Джалал-Абадом и Балыкчи. В итоге путь для автотранспорта станет коротким - около 450 км. Так как трасса будет проходить через Казарман и Жумгальский район, последний из транспортного аппендикса превратится в транспортный узел, что значительно подстегнет развитие его экономики. Между Жумгальским районом и Тогуз-Торуским районом по окончании строительства дороги расстояние будет около 100 км. Это даст толчок к развитию Тогуз-Торуского района Джалал-Абадской области. В свою очередь, жители Казармана получат кратчайший путь в Бишкек и на Ыссык-Куль. Сейчас им приходится делать огромный крюк через Ак-Талинский район и преодолевать перевал Кара-Гоо, который к тому же закрыт на зиму. Понятно, насколько сильно его ждут жители, - отметил в беседе с "Вечеркой" Кадыров.

Вот только многие граждане с трудом верят в то, что проект будет завершен даже в указанный срок, а качество дорожного полотна останется неизменным после сдачи в эксплуатацию.

Напомним, строительство альтернативной дороги Север-Юг протяженностью 433 километра началось в 2014 году. Оно разделено на три фазы: фаза I протяженностью 154 километра проходит по маршруту село Кызыл-Жылдыз - село Арал, село Казарман - Джалал-Абад, фаза II протяженностью 96 километров проходит по маршруту село Арал - село Казарман и фаза III протяженностью 183 километра проходит по маршруту Балыкчи - село Кызыл-Жылдыз.

Дата завершения проекта переносилась неоднократно. Так экс-президент КР Алмазбек Атамбаев в июне прошлого года во время встречи с представителями кыргызской диаспоры в Москве назвал 2018 год.

"Я надеялся, что строительство автодороги будет завершено до окончания моего президентского срока. Однако у строителей возникли трудности с пробивкой тоннеля из-за мягкого грунта. В этой связи, окончание строительства отложено на 2018 год. Я хотел бы принять участие в церемонии ее открытия", - пояснил тогда Атамбаев.

Но уже в конце месяца помощник инженера проектного института "Кыргыздортранспроект" Николай Сверчинский подчеркнул, что только... вторая фаза строительства альтернативной дороги Север-Юг завершится в 2020 году! .

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов оправдывался: "Северная сторона тоннеля завершена, но при строительстве южной возникла проблема: при бурении появились камни, которые было сложно убрать, и это тормозило работу. В следующем году мы проработаем этот вопрос и уложимся в срок".

Он также заверял на тот момент главу правительства Сооронбая Жээнбекова, что в районе села Арал Жумгальского района китайская корпорация "Чайна Роуд" ведет строительство в рамках второй фазы проекта. Причем "все работы ведутся с опережением графика". Однако, как выяснилось, не совсем…

Уточняется, что общая стоимость работ по строительство стратегической трассы оценивается в 290 миллионов долларов. Донором выступает китайская сторона: около 185 миллионов долларов от экспортно-импортного банка Китая сроком на 20 лет под два процента годовых и 112 миллионов от правительства КНР на 25 лет под 1,5 процента. Каждый ее километр обходится в 2,5 миллиона долларов.

Судя по всему, даже этих денег на завершение проекта не хватило. Потому что, как следует из заявления министра транспорта, ведомство "добрало" средства еще и от Саудовской Аравии - 20 млн долларов, и Азиатского банка развития - 12 млн. Плюс еще доля софинансирования КР в 1,8 млн долларов.

"На участок Дыйкан – Кызыл-Жылдыз Саудовская Аравия готова дать средства. АБР также готов предоставить средства для другого участка. По окончании процедур с проектом мы начнем работы", - сказал Калилов.

Вот только когда закончат, и сколько еще понадобится средств, вопрос уже больше риторический...

URL: https://www.vb.kg/371477
Теги:
АБР, Минтранском, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Джалал-Абадская область, дороги, Нарынская область
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Комментарии
Вахид
14.06.2018, 09:55

Бедная страна , что нищий стоящий с протянутой рукой ! Печально ! 

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Чел
14.06.2018, 10:53

Завершили бы, если бы все было по-чесноку...

+1
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Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 15:48
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 65

Воруют все, от малого, до большого. Кругом коррупционеры. 

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