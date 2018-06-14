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В Лондоне с молотка ушла дамская сумочка за 217 тысяч долларов

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- Оксана Гут
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13 июня сумка Himalaya Birkin, выпущенная 10 лет назад, была продана на аукционе в Лондоне за рекордную для дамской сумочки цену в Европе - 162,5 тысячи фунтов (217 тысяч долларов), рассказывает русская служба Би-Би-Си.

Первоначальная ее стоимость была определена в 100-150 тысяч фунтов (около 135-200 тысяч долларов). Сумки Birkin остаются самыми дорогими лотами в своей категории, подчеркнули в аукционном доме Christie's.

Himalaya Birkin, выпущенная в 2008 году, сделана из кожи нильского крокодила и украшена бриллиантами. На сумке есть замочек из белого золота, инкрустированный камнем в 18 карат.

Во вторник на аукционе Christie's была продана еще одна сумка Birkin голубого цвета, выпущенная в 2006 году. Ее купили за 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).

Самой дорогой дамской сумочкой в истории остается проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге Hermes Birkin - за нее было отдано 380 тысяч долларов.

Сумки Himalaya Birkin есть у многих знаменитостей: с ними были замечены Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Селин Дион и другие.

Цены на новые экземпляры начинаются от 9300 долларов. Но купить их не так легко: желающие приобрести сумку записываются в длинный "лист ожидания".

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URL: https://www.vb.kg/371507
Теги:
аукцион, Европа, деньги
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