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В Москве кыргызстанца, совершившего ДТП, могут отпустить под домашний арест

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- Оксана Гут
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В отношении кыргызстанца Чынгыза Анарбек уулу, совершившего ДТП в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ. Он находится в ОВД "Китай-город". Об этом "Вечерке" сообщила пресс-атташе посольства Кыргызстана в России Гулбарчын Байымбетова.

- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Чынгыза Анарбек уулу. Ему вменяется 264 статья, версия о терроризме исключена. Это существенно облегчает его судьбу. Ждем, когда определится мера пресечения - останется ли он под стражей или будет отпущен под домашний арест. Наших сотрудников в субботу не пустили к нему в ОВД. Но нас заверили, что он в порядке. Задержание и допрос прошли в правовом поле. Посольство в любом случае оказывает кыргызстанцу правовую помощь. Было решено выделить адвоката. Кроме того, нашего соотечественника поддерживают его родные - супруга, сестра, и вечером прилетела мать. Поддержку оказывает кыргызская диаспора – они открыли счет для оказания финансовой помощи, - рассказала Гулбарчын Байымбетова.

Она также отметила, что в настоящее время в больнице из-за полученных травм в ДТП находятся двое граждан Мексики. Представители посольства намерены проведать их сегодня.

- Мера пресечения во многом зависит от того, как пострадавшие себя чувствуют. Пятеро сразу отказались от госпитализации. Состояние двух граждан удовлетворительно, - отметили в посольстве.

ДТП с участием кыргызстанца произошло 16 июня в центре Москвы на Ильинке. Такси, за рулем которого был Чынгыз Анарбек уулу, резко свернуло на тротуар и сбило пешеходов. Водитель попытался бежать, но его задержали очевидцы.

В результате ДТП пострадали 7 человек – все они футбольные болельщики из Мексики.

Напомним, в Москве проходит Чемпионат мира по футболу.

URL: https://www.vb.kg/371551
Теги:
ДТП, Россия, уголовная ответственность, чемпионат, Мексика, Москва
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