Мэр Бишкека рассказал экс-президенту КР о скандале с заводом "Дастан"

В связи с активизацией очередного уголовного дела с вовлечением в него соратников А.Атамбаева, распространяем заявление члена Политсовета СДПК, мэра города Бишкек А.Ибраимова от 11 июня 2018 года, в котором он давал председателю партии разъяснения о сути упомянутого уголовного дела. Считаем это необходимым для более объективного информирования общественности.

"Учитывая, что ГКНБ в своих разъяснениях уже обнародовал и довольно подробно детали этой сделки, считаю возможным дать следующие пояснения.

На момент моего вступления в должность в ОАО "ТНК Дастан" в феврале 2011года, между "ТНК Дастан" и Министерством Обороны Индии уже был заключен контракт на поставку 12 боевых торпед, со сроком исполнения контракта до декабря 2011г. При этом надо отметить, что за последние годы это был единственный большой контракт у ТНК "Дастан".

При детальном изучении контракта я обозначил три ключевых момента:

1) готовность по завершению контракта составляла 95% (детали находились в производстве);

2) предприятием уже затрачена значительная часть финансовых средств, это сырье и комплектующие для исполнения контракта, заработная плата и налоги;

3) Штрафные санкции при неисполнении контракта в срок составляли бы более миллиона долларов США.

Самым важным моментом являлась нехватка боевой части этой торпеды – это Боевое Зарядное Отделение и Взрыватель И-239 (Спец изделия). Без этих комплектующих наши торпеды никто и никогда бы и не купил. И завод понес бы убытки в размере около 6 млн. долларов.

По заключению технических служб единственным специализированным предприятием, которое выпускало эти спец изделия в советское время, был "Пермский Велосипедный Завод". К сожалению, как стало известно, это предприятие перестало производить необходимые нам спец изделия. В связи с чем нужные нам спец изделия могли находиться только на военно-морских складах в странах, где использовались торпеды, выпускаемые заводом "Дастан".

Единственным предприятием в Кыргызстане, которое обладало на тот момент всеми разрешительными документами на на поставку спец изделий, была компания "Дастан Инжиниринг", которая опираясь на свои связи с "Укрспецэкспортом" предложила поставить нам спец изделия. В связи с чем был заключен контракт на поставку спец изделий (И-239 Взрыватель). Основным учредителем "Дастан Инжиниринг" (70%) является гр-н Украины г-н Шумов.

При заключении контракта с ТНК "Дастан","Дастан Инжиниринг" поставил свою цену за комплектующие в размере 533 тыс.долларов, мотивируя это тем, что есть очень большие расходы на оформление этих документов, перевозку и прочие расходы при осуществлении таких сделок. То есть, окончательная сумма поставки была продиктована компанией "Дастан Инжиниринг". И мы были вынуждены на это согласиться, так как не было других вариантов.

В итоге контракт между Министерством Обороны Индии и ТНК "Дастан" был исполнен в срок и предприятие получило доход в размере 11,5 млн.долл. США. В результате, ТНК "Дастан" получила около 6 миллионов долларов операционной прибыли, заработная плата рабочих выросла в три-четыре раза, а по итогам года государство в лице Фонда госимущества, получила впервые в истории "Дастана" дивиденды на сумму более миллиона долларов.

На основании этого, хочу сообщить что ни о каком присвоении и растрате вверенного имущества ОАО ТНК "Дастан" и речи быть не может.

Насколько мне известно, контроль и мониторинг по каждой подобной сделке осуществлялся на постоянной основе кураторами из органов Национальной Безопасности и Министерства Обороны.

Соответственно, у меня напрашивается резонный вопрос, почему именно сейчас, через 7 лет, "вдруг" возникли какие-то сомнения и подозрения?!

Последние события, происходящие у нас в стране, а также аресты моих соратников из команды Атамбаева, дают мне основания предполагать, что это и другие уголовные дела в отношении меня являются политически мотивированными".

Член Политсовета СДПК

А.С. Ибраимов