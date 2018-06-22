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Сколько фальшивых денег гуляет по стране?

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- Виктория Григоренко
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Количество выявленных в 2017 году поддельных банкнот составило 26 шт. на общую сумму 35,3 тыс. сомов. Об этом VB.KG сообщила представитель Нацбанка КР Аида Карабаева.

По ее информации, в 2016 году "липовых" денег было чуть больше - 288 штук, на общую сумму 287,7 тыс. сомов.

- По сравнению с другими государствами, в Кыргызстане уровень фальшивомонетничества незначителен, и составляет 0,1 процент поддельных банкнот на один миллион подлинных. Такая классификация является минимальной, - пояснила Карабаева.

Представитель НБ КР уточнила, что все выявленные фальшивые банкноты были переданы в ГСБЭП при ПКР для проведения следственных мероприятий.

- По каждому факту фальшивомонетничества со стороны правоохранительных органов возбуждалось уголовное дело и проводились оперативно-розыскные мероприятия, -добавила Аида Карабаева.

Для сравнения, в соседнем Казахстане в прошлом году Минфин РК из денежного оборота изъято 2 тысячи 511 поддельных купюр, в том числе 41 тысяча долларов. Лидерами стал тенге, в частности 5-тысячные купюры. Банкноты этого номинала пользуются популярность у фальшивомонетчиков уже 3-4 года.

Примечательно, что нацвалюта Кыргызстана не только самая стабильная в СНГ, но и наиболее защищенная. На банкнотах национальной валюты свыше 30 защитных элементов. Все они, согласно международным стандартам, делятся на три уровня. Первый уровень - для населения. Каждый гражданин Кыргызстана должен знать наизусть 6-7 защитных элементов. Второй должны знать кассовые работники НБ КР, коммерческих банков и госучреждений. Третий - это скрытые защитные элементы, специально предназначенные для экспертов Национального банка.

В среднем в год появляется примерно 4-5 новых защитных элементов.

Отличить фальшивую банкноту от оригинала можно по нескольким признакам. В первую очередь, следует обращать внимание на ветхие купюры. Фальшивомонетчики специально состаривают банкноты, чтобы на них меньше обращали внимание. Если вы сомневаетесь в подлинности денег, то сравните их с теме, которые не вызывают подозрения. Зная о том, что большая часть граждан смотрит сначала на водяной знак, преступники пытаются первым подделать именно его. Но получается это из-за различия в технологиях очень некачественно. Тем не менее, нужно знать и проверять наличие хотя бы трех-пяти защитных элементов.

Напомним, в соответствии с Уголовным кодексом КР изготовление, хранение или сбыт поддельных банкнот наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Деяния, совершенные в крупном размере или группой лиц могу лишить преступников свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

URL: https://www.vb.kg/371643
Теги:
Казахстан, фальшивые деньги, Кыргызстан, деньги, Министерство финансов, НБ КР
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