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В ожидании чуда. Алия Шагиева вновь станет матерью?

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- Виктория Григоренко
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Дочь экс-президента КР Алмазбека Атамбаева поделилась с подписчиками новыми фотографиями своей семьи и размышлениями.

"Это так приятно, когда во время заката обнаруживается лодка, а потом обнаруживается возможность сесть в неё и поплыть. Небо было огненным и спокойным одновременно. И как только природе удаётся сочетать несочетаемое? Иногда я немного паниковала, лодка такая шаткая. Казалось, что перевернемся, а с тиной и водорослями снизу обниматься совсем не хотелось. Ребёнок, конечно, только рад взаимодействию с водой. Теперь в каком-то озере недалеко от города живут подводной жизнью его соска и моя заколка-"крабик" для волос. Буду надеяться, что им не скучно и не тоскливо! Дорогие рыбки, вы уж там за ними присмотрите, пожалуйста, в вашем беззвучном царстве. Гости все-таки", - написала дочь экс-президента.

К слову, на фото хорошо заметен округлившейся живот молодой женщины. А в комментариях подписчики поздравляют счастливую пару с будущим пополнением. Алия пока ни один из этих комментариев не опровергла.

И, если так, поздравляем и мы Алию и ее супруга Константина с этим замечательным обстоятельством.

URL: https://www.vb.kg/371649
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, художник, Алия Шагиева
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Комментарии
фыва
22.06.2018, 11:41

пусть всегда рождаются здоровые дети к мирной счастливой жизни!

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