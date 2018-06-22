В ожидании чуда. Алия Шагиева вновь станет матерью?

Дочь экс-президента КР Алмазбека Атамбаева поделилась с подписчиками новыми фотографиями своей семьи и размышлениями.

"Это так приятно, когда во время заката обнаруживается лодка, а потом обнаруживается возможность сесть в неё и поплыть. Небо было огненным и спокойным одновременно. И как только природе удаётся сочетать несочетаемое? Иногда я немного паниковала, лодка такая шаткая. Казалось, что перевернемся, а с тиной и водорослями снизу обниматься совсем не хотелось. Ребёнок, конечно, только рад взаимодействию с водой. Теперь в каком-то озере недалеко от города живут подводной жизнью его соска и моя заколка-"крабик" для волос. Буду надеяться, что им не скучно и не тоскливо! Дорогие рыбки, вы уж там за ними присмотрите, пожалуйста, в вашем беззвучном царстве. Гости все-таки", - написала дочь экс-президента.

К слову, на фото хорошо заметен округлившейся живот молодой женщины. А в комментариях подписчики поздравляют счастливую пару с будущим пополнением. Алия пока ни один из этих комментариев не опровергла.

И, если так, поздравляем и мы Алию и ее супруга Константина с этим замечательным обстоятельством.