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ГСБЭП возобновила 139 ранее приостановленных резонансных уголовных дел

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- Виктория Григоренко
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Финполиция подписала план мероприятий, установленный решением Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года.

Как уточняется, в порядке осуществления ведомственного контроля в приоритетном направлении ведется работа по изучению обоснованности приостановления следствия по уголовным делам, относящимся к категории коррупционных преступлений.

- Службой разработан План расследования возобновленных производством особо резонансных уголовных дел, в том числе с крупным материальным ущербом, с тем, чтобы обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление и возмещение причиненного государству ущерба. Следственными органами ГСБЭП возобновлено 139 уголовных дел. За 4 месяца 2018 года в производстве следователей расследовалось 911 уголовных дел (2017 г. - 689, увеличение на 222 дела), направлено в суд 251 уголовное дело, что на 103 дела больше, чем за идентичный период 2017 года, когда этот показатель составлял 148 дел. По результатам оперативно-следственных мероприятий ГСБЭП в период с января по июнь 2018 года общая сумма по возмещению денежных средств в бюджет государства через региональные отделы казначейства (РОК) составила 588 миллионов 461 тысячу сомов. Органами Финансовой полиции Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия по расследованию ранее возбужденных уголовных дел, - пояснили в ГСБЭП.

Также в ведомстве пояснили, что на постоянной основе даются интервью и комментарии в СМИ.

- Круглосуточно работает телефон доверия 195, постоянно проводится личный прием граждан, нуждающимся оказывается юридическая консультация. Ежедневно отслеживаются обращения граждан, поступающие на официальный сайт www.finpol.gov.kg и электронную почту receivefinpol@gmail.com. Проводится работа в направлении повышения доверия населения, а также объективного освещения реформ в Службе. Так, для мониторинга и оперативного решения наиболее острых проблем и запросов бизнеса Центральным аппаратом и межрайонными отделами ГСБЭП на постоянной основе организовываются и проводятся круглые столы (с января по июнь 2018 года проведено 15 круглых столов) с представителями бизнес-сообщества, а также с представителями министерств и ведомств республики, - подчеркнули в Финполе.

По информации ГСБЭП, в здании ведомства проводится работа, направленная на открытие общественной приемной со всеми надлежащими условиями.

- Руководством по установленному графику ведется личный прием заявителей. Аналогичная работа проводится в территориальных подразделениях ГСБЭП. При этом, начатая работа по исполнению Решения Совбеза КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С. Жээнбекова органами Финансовой полиции будет продолжена на должном уровне, - заверили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/371705
Теги:
коррупция, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан
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