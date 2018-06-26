С начала 2018 года в Кыргызстане пресечено 186 фактов коррупции

С января по июнь текущего года ГСБЭП пресечено 186 фактов коррупционных проявлений, что на 140 фактов больше чем в 2017 году, ущерб по которым составил 135,9 млн сомов (2017 г. – 118,1 млн сомов) По выявленным правонарушениям возбуждено 186 уголовных дел (2017 г. – 140). Об этом сообщает ведомство.

Как уточняется, всего по республике проведено 235 (2017 г. – 267) налоговых проверок субъектов предпринимательства по факту уклонения от уплаты налоговых платежей.

- По результатам которых сумма доначисленных налогов составила 1 млрд 332,6 млн сомов. Из них возмещено 839,2 млн сомов, в том числе через РОК – 256,1 млн сомов. Выявлено 38 фактов незаконного предпринимательства (2017 г. – 70, – 84,2%), сумма ущерба по которым составила 3,6 млн сомов. Возмещено 54,1 млн сомов (2017 г. – 16,5 млн сомов), то есть с 18-кратным увеличением показателя сопоставимого с прошлогодним периодом. По данным фактам возбуждено 34 уголовных дела, - пояснили в ГСБЭП.

Возбуждены уголовные дела и в отношении лжепредпринимателей.

- Всего 10 подобных преступлений находятся на расследовании (2017 г. – 18). По ним возмещено 54,1 млн сомов (2017 г. – 10,7 млн сомов). Пресечено 50 фактов (2017 г. – 62) незаконного ввоза (вывоза) товаров народного потребления на сумму 183,3 млн сомов (2017 г. – 78,9 млн сомов). Выявлено 23 факта незаконной игорной деятельности, или на 21 факт больше, чем за 2017 год. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Окончено производством и направлено в суд 9 уголовных дел, - подчеркнули в Финполе.

Уточняется, что в соответствии с Положением о прохождении службы в ГСБЭП за низкие результаты служебной деятельности и неудовлетворительный уровень организационно-управленческой работы дисциплинарная практика была применена к 40 офицерам (начальствующий состав – 9, рядовой состав – 31).