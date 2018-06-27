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Атай Асылбеков - новый председатель правления ОАО "Кыргызтелеком"

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- ВБ
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Сегодня, 27 июня 2018 года, состоялось заседание Совета директоров ОАО "Кыргызтелеком". На повестке дня заседания стоял вопрос избрания Председателя Правления ОАО "Кыргызтелеком". Единогласным решением Совета директоров Председателем Правления ОАО "Кыргызтелеком" был избран Асылбеков Атай Ибраимбекович, в соответствии с предложением Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба компании.

Председатель Совета директоров Рахманкулов А.Р. представил коллективу ОАО "Кыргызтелеком" Асылбекова А.И. и пожелал новому руководству и всему коллективу ОАО "Кыргызтелеком" дальнейшей успешной работы и достижения всех поставленных целей.

2 мая текущего года уже были избраны члены Правления ОАО "Кыргызтелеком" и исполнение обязанностей Председателя Правления было возложено на Технического директора ОАО "Кыргызтелеком" Чылпанова Н.С.

Обновленный состав ОАО "Кыргызтелеком":

Асылбеков А.И. – Председатель Правления ОАО "Кыргызтелеком";

Акматов Э.Ж. – член Правления – Коммерческий директор;

Эшимбеков Б.А. – член Правления – Административный директор;

Чылпанов Н.С. – член Правления – Технический директор;

Джанузаков У.С. – член Правления – Директор по развитию.

URL: https://www.vb.kg/371730
Теги:
Кыргызтелеком, Фонд госимущества, связь, Кыргызстан
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