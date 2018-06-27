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"Ничего нового" – депутаты Жогорку Кенеша о послании президента

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- Оксана Гут
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Власть – без коррупции, суды – справедливые, регионы – развитые. Звучит обнадеживающе, но при исполнении опять возникнут трудности, считают парламентарии.

Цели по развитию Кыргызстана, поставленные и озвученные в Жогорку Кенеше президентом Сооронбаем Жээнбековым, депутаты поддерживают. Однако, как признались в опросе "Вечерке" некоторые нардепы, они не услышали ничего нового.

- Президент сказал о коррупции во всех органах власти, о кадровой чехарде, об отсутствии инвестиционного климата, о высоком росте теневой экономики, о реформах в сфере образования и здравоохранения. Мы как оппозиционная партия об этих недостатках говорили всегда. Для нас это не новшество. Радует, что сегодня президент с нами на одной волне выступил, - прокомментировал выступление главы государства лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

Важно даже не то, что задачи те же, а то, что на их исполнение по-прежнему не хватает политической воли, считает депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев.

- За все время независимости Кыргызстана все президенты говорили о высоких целях, о развитии страны, о реформах. Но все эти декларативные вещи в итоге не показывали определенных результатов. У нас были подвижки – началась судебная реформа, реализация многих экономических проектов, но они начали тормозиться в последние годы за счет стагнации в борьбе с коррупцией. Послание президента было правильным… Пока мы не реализуем судебно-правовую реформу - мы не победим коррупцию. Пока не проведем реформу в системе правоохранительных органов – не появится доверие граждан. Пока об окончании реформы нет и речи. Нам не хватает политической воли, - поделился мнением с VB.KG парламентарий Мирлан Жээнчороев.

Кроме того, считает нардеп, для развития страны все три ветви власти должны обеспечить гарантированную защиту тех, кто еще хочет вкладываться в Кыргызстан. Правильно сказал президент: хватит душить бизнес. С этим согласен депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.

- Выступление президента мне очень понравилось. Действительно, все наши бизнесмены и предприниматели говорят о том, что правоохранительные органы и фискалы относятся к ним как к врагам. Все проверки бизнеса должны быть плановыми. Ладно, если есть обращения или заявления о непорядочности предпринимателей, можно их проверить. Силы надо направлять не на борьбу с налогоплательщиками, а на экономические преступления, на коррупцию. В целом, президента я поддерживаю. Но надо смотреть на то, как исполняются поставленные цели и задачи. Если исполнительный орган будет работать, то хорошо. Пока же в этом проблема, - отметил Кожобек Рыспаев.

Чтобы проблем в исполнение не было, необходимо отказаться от практики составления прогнозов и расписать четкий план действий, заявил депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров.

- Я сторонник того, чтобы вернуть "пятилетку". Эта практика помогла Китаю стать №1 в мире, ей пользуются Германия, Япония. Мы только даем прогнозы. За них никто не отвечает. Надо вернуться к планированию. Должен быть план, где прописаны ответственные лица, сроки исполнения, источник финансирования и т.д. Тогда все постепенно будет налаживаться, - резюмировал Акылбек Жапаров.

URL: https://www.vb.kg/371738
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмамбет Шыкмаматов, Кожобек Рыспаев, Сооронбай Жээнбеков, бизнес, инвестиции, коррупция, президент, стратегия развития, Мирлан Жеенчороев, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Kenje Aibasev
27.06.2018, 17:43
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 3
Комментариев: 8

Просто некоторые не хотели услышат то он говорил новое наверное им не понравилось, куда не ходи там и родственник нардепов и министров по этому может не услышали нового, где коррупция там и родственник нардепов по этому они не услышали нечего нового а может совсем не хотели услышат может они ожидали чего то другого скорее они ожидали чего то другого но Президент поступил иначе.

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Жалоба модератору
Kenje Aibasev
27.06.2018, 17:43
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 3
Комментариев: 8

Просто некоторые не хотели услышат то он говорил новое наверное им не понравилось, куда не ходи там и родственник нардепов и министров по этому может не услышали нового, где коррупция там и родственник нардепов по этому они не услышали нечего нового а может совсем не хотели услышат может они ожидали чего то другого скорее они ожидали чего то другого но Президент поступил иначе.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Kenje Aibasev
27.06.2018, 17:43
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 3
Комментариев: 8

Просто некоторые не хотели услышат то он говорил новое наверное им не понравилось, куда не ходи там и родственник нардепов и министров по этому может не услышали нового, где коррупция там и родственник нардепов по этому они не услышали нечего нового а может совсем не хотели услышат может они ожидали чего то другого скорее они ожидали чего то другого но Президент поступил иначе.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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