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Финпол помог вернуть в бюджет страны более 12 миллионов сомов

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- ВБ
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В рамках сотрудничества Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) и Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики в бюджет государства возмещено свыше 12 миллионов.

Так, в межрайонный отдел по Тонскому, Ыссык-Кульскому районам и городу Балыкчы поступило письмо Управления государственной налоговой службы по Ысык-Кульскому району об оказании содействия во взыскании налоговой задолженности с ОсОО "Л.-Х." и ДО "А.-Т." по факту уклонения от налоговых платежей. По результатам принятых мер в бюджет государства через региональный отдел казначейства возмещено 12 миллионов 521 тысяча 966 сомов, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/371809
Теги:
ГНС, Иссык-Кульская область, налоги, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Рыся
02.07.2018, 11:38

Молодцы! Базару мало! А что там с делом по возврату НДС? Вроде у вас там бывший глава ГСБЭП Замирбек засветился. Ставленник сами знаете кого, что с ним то? 

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Плюрализм
02.07.2018, 13:59

Это не новость это их работа.

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