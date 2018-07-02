Финпол помог вернуть в бюджет страны более 12 миллионов сомов

В рамках сотрудничества Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) и Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики в бюджет государства возмещено свыше 12 миллионов.

Так, в межрайонный отдел по Тонскому, Ыссык-Кульскому районам и городу Балыкчы поступило письмо Управления государственной налоговой службы по Ысык-Кульскому району об оказании содействия во взыскании налоговой задолженности с ОсОО "Л.-Х." и ДО "А.-Т." по факту уклонения от налоговых платежей. По результатам принятых мер в бюджет государства через региональный отдел казначейства возмещено 12 миллионов 521 тысяча 966 сомов, сообщает пресс-служба Финпола.