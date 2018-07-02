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В Дели нашли повешенной семью из 10 человек

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- ВБ
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Сосед нашел повешенной семью из 10 человек в одном из домов индийской столицы Дели. Как сообщает Русская служба BBC, у большинства погибших были завязаны глаза и рот, руки связаны за спиной. Только одна пожилая женщина была найдена на полу.

Полиция не исключает версию убийства. При этом есть основания полагать, что в семье занимались оккультизмом - в доме были найдены оккультные рукописные тексты.

Ранее в этом же районе произошла перестрелка между двумя преступными группировками, в которой погибли три человека. Однако полиция два этих события никак не связывает.

Семья переехала в Дели из Раджастхана более 20 лет назад. Им принадлежали два магазина на первом этаже их трехэтажного дома.

Среди погибших - два брата, их жены и дети, а также 75-летняя женщина, которую нашли на полу.

Гибель семьи стала огромным шоком для соседей. Местные жители и родственники рассказали, что семья выглядела счастливой и принимала активное участие в жизни местной общины.

URL: https://www.vb.kg/371821
Теги:
Индия, религия, секты, убийство, преступление
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Комментарии
мэсний
02.07.2018, 15:02

оккультизм..страшно

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