Из Китая в Кыргызстан незаконно ввезли 80 тонн курицы под видом персиков

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и городу Балыкчы совместно с сотрудниками Главного управления по правоохранительной работе ГТС при ПКР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление правонарушений в сфере таможенного законодательства Кыргызской Республики, выявлен факт контрабандного ввоза мяса птицы из Китайской Народной Республики, сообщили VB.KG в пресс-службе Финпола.

Так, на территории ОсОО "Оберон" (фруктохранилища), расположенного в городе Балыкчы Иссык-Кульской области были обнаружены 4 большегрузные автотранспортные средства (АТС) марки "Вольво", на момент проверки из числа указанных авто с 2-х производилась выгрузка коробок, внутри которых находилось предположительно мясо птицы.

Согласно грузосопроводительным документам данный груз, оформленный, как "свежие персики", прибывшие из Китайской Народной Республики, через автоматизированный пункт пропуска (МПТП) "Торугарт" направлялся в МТО "Кыргызмебель" города Бишкек по процедуре "Транзит".

При визуальном осмотре автомашин было установлено, что на двух грузовых авто самовольно сорваны таможенные пломбы.

При этом необходимо отметить, что в соответствии с приказом Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики за №195 от 15.12.2016г. "О порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики подконтрольных товаров (продукции) произведенных в третьих странах" с 1 января 2017 года был введен статус "временно ограничено", однако со стороны сотрудников таможни МПТП "Торугарт", сотрудников Департамента карантина растений министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР, а также дозиметриста Нарынского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Нарынской области в интересах лиц, импортирующих запрещенное импорту мяса птицы, были составлены заведомо фиктивные разрешительные документы на другой вид товара.

По предварительным расчетам ГТС при ПКР, общий вес мяса птицы из 4 грузовых автотранспортных средств составил более 80 тонн (7 тысяч 909 коробок).

В настоящее время все собранные материалы органами ГСБЭП переданы в ГТС при ПКР для уточнения стоимости товара, установления причинённого ущерба государственному бюджету в виде неуплаты таможенных платежей и для дальнейшей передачи в соответствующий следственный орган для дачи юридической оценки.