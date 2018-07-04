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Узбекистан повысил свой авторитет в мусульманском мире

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- Виктория Григоренко
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При учредительстве Управления мусульман Узбекистана начало свою деятельность туристическое агентство "Muslim-tour". Об этом сообщило Посольство РУз в КР.

"Госкомитет республики выдал лицензию данной компании на ведение туристической деятельности - внутреннего, въездного и выездного туризма. Туроператор планирует организовать поездки местных и иностранных граждан в святые места, крупнейшие места для паломничества в нашей стране, создать благоприятные условия для верующих-туристов, тем самым и дальше повышая авторитет Узбекистана в мусульманском мире", - говорится в сообщении.

URL: https://www.vb.kg/371874
Теги:
ислам, религия, туризм, Узбекистан
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