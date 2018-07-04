Узбекистан повысил свой авторитет в мусульманском мире

При учредительстве Управления мусульман Узбекистана начало свою деятельность туристическое агентство "Muslim-tour". Об этом сообщило Посольство РУз в КР.

"Госкомитет республики выдал лицензию данной компании на ведение туристической деятельности - внутреннего, въездного и выездного туризма. Туроператор планирует организовать поездки местных и иностранных граждан в святые места, крупнейшие места для паломничества в нашей стране, создать благоприятные условия для верующих-туристов, тем самым и дальше повышая авторитет Узбекистана в мусульманском мире", - говорится в сообщении.