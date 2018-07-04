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В деле против экс-депутата Мискенбаева нет никакой политической подоплеки

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- ВБ
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3 июля текущего года на информационном портале "Радио Аззатык" опубликована статья под названием "Мискенбаев: То, что делается в отношении меня – это политическая месть".

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) сообщает, что субъективное мнение гражданина Мискенбаева М. не соответствует объективной действительности, и уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, не имеет какой-либо политической подоплёки, так как по делу заявителем является представитель Общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" Алыйкулова М.

Напомним, еще в июне 2016 года ею было подано первое заявление - о незаконном присвоении руководством указанного общества денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам "Айкол Ала-Тоо", но по неизвестным причинам в возбуждении уголовного дела было отказано, сообщает пресс-служба Финпола.

Отмечается, что указанная гражданка еще в 2016 году с аналогичным заявлением обращалась в правоохранительные органы Республики (Генеральная прокуратура, ГКНБ КР), что также приобщено к материалам уголовного дела.

В июне текущего года гражданкой Алыйкуловой М. было повторно направлено в адрес ГСБЭП заявление в связи с чем был отменен отказной материал с возбуждением уголовного дела.

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по реформе системы правоохранительных органов" от 18 июля 2016 года № 161 и Решения Совета безопасности Кыргызской Республики "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года ГСБЭП, в приоритетном направлении ведется работа по изучению обоснованности ранее приостановленных уголовных дел, а также решений об отказе в возбуждении уголовных дел по должностным преступлениям, в том числе связанным с коррупцией, хищением государственной и/или иной муниципальной собственности, по результатам которой в настоящее время возобновлен ряд уголовных дел и отменены отказные материалы для повторного рассмотрения по существу.

URL: https://www.vb.kg/371881
Теги:
мошенничество, парламент, Финполиция, ГСБЭП, Меербек Мискенбаев, Жогорку Кенеш
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