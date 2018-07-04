Погода
$ 68.07 - 68.29
€ 79.15 - 80.02

Одной из устойчивых валют мира назван кыргызский сом

221  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Впервые с 2013 года рубль показал в первом полугодии худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР, сообщает агентство Bloomberg.

Это, по мнению издания, связано с санкциями и ужесточением монетарной политики в США.

"В итоге рубль в 2018 году подешевел к доллару более чем на 8%. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты стран СНГ. В то же время четыре постсоветские валюты показали заметный рост, попав в топ-10 по динамике в этом году. Это гривна, лари, лей и киргизский сом. Однако валюты Казахстана и Белоруссии, для которых Россия является главным торговым партнером, тоже почувствовали на себе последствия апрельских санкций США", - считают аналитики Bloomberg.

Как отметил изданию начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент" Николай Подлевских, динамика курса рубля к доллару - это его падение в коридоре 10%.

- И по сравнению с колебаниями курса последних лет это не очень много. При этом в ослабление рубля очень большую лепту внесли закупки валюты Минфином - то есть это внутренний и при этом волевой фактор. Вдобавок, у трейдеров усиливались ожидания, что нефть уже стала неприлично дорогой и должна начать снижение, и эти ожидания экстраполировались на курс рубля, который при всех оговорках все равно еще зависит от стоимости барреля", - сказал аналитик "Ридусу".

Кроме того, реальные процентные ставки на Украине и в Белоруссии выше, чем в России, что не может не подталкивать их валюты вверх.

URL: https://www.vb.kg/371891
Теги:
валюта, Россия, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  