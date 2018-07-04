Одной из устойчивых валют мира назван кыргызский сом

Впервые с 2013 года рубль показал в первом полугодии худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР, сообщает агентство Bloomberg.

Это, по мнению издания, связано с санкциями и ужесточением монетарной политики в США.

"В итоге рубль в 2018 году подешевел к доллару более чем на 8%. Это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты стран СНГ. В то же время четыре постсоветские валюты показали заметный рост, попав в топ-10 по динамике в этом году. Это гривна, лари, лей и киргизский сом. Однако валюты Казахстана и Белоруссии, для которых Россия является главным торговым партнером, тоже почувствовали на себе последствия апрельских санкций США", - считают аналитики Bloomberg.

Как отметил изданию начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент" Николай Подлевских, динамика курса рубля к доллару - это его падение в коридоре 10%.

- И по сравнению с колебаниями курса последних лет это не очень много. При этом в ослабление рубля очень большую лепту внесли закупки валюты Минфином - то есть это внутренний и при этом волевой фактор. Вдобавок, у трейдеров усиливались ожидания, что нефть уже стала неприлично дорогой и должна начать снижение, и эти ожидания экстраполировались на курс рубля, который при всех оговорках все равно еще зависит от стоимости барреля", - сказал аналитик "Ридусу".

Кроме того, реальные процентные ставки на Украине и в Белоруссии выше, чем в России, что не может не подталкивать их валюты вверх.