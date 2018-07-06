В Японии повешен лидер религиозной секты, организовавший теракт в метро

Экс-глава японской религиозной секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара, организовавший теракт с применением зарина в токийском метро в 1995 году, казнен. Передает телеканал NHK.

Смертный приговор был приведен в исполнение сегодня утром. Вместе с ним казнили еще пятерых человек. Отмечается, что Сёко Асахара был приговорен к смерти через повешение в 2004 году. Однако казнь откладывалась из-за проведения расследования.

Теракт в токийском метро был совершен 20 марта 1995 года. Члены "Аум Синрикё" распылили в подземке токсичный газ зарин. В результате погибли 13 человек, около 5 тысяч пассажиров пострадали. В общем за разные нападения были осуждены около 200 членов секты, в том числе около 30 руководителей.