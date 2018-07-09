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Российское военное присутствие в Кыргызстане должно усилиться?

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- Марина Осипова
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Вопросы усиления кыргызско-российского военного сотрудничества, в частности перспектива создания еще одной российской военной базы на юге Кыргызстана, активно обсуждаются общественностью уже более года, с тех пор, как такую идею после своего визита в Москву озвучил тогда еще президент республики Алмазбек Атамбаев. В июне этого года обсуждение вышло на официальный уровень.

Вопрос военного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией обсуждался в рамках межпарламентской встречи депутатов Жогорку Кенеша КР и Государственной Думы РФ, где депутат, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Виктор Заварзин заявил, что Россия заинтересована в расширении авиабазы в Канте и охвате южных регионов Кыргызстана. Он также сообщил, что между Генштабом Вооруженных сил Кыргызстана и Министерством обороны России есть общее видение этого вопроса.

"База в Канте существует не для того, чтобы была база, а для того, чтобы обеспечивать безопасность в регионе. В рамках ОДКБ и двухстороннего кыргызско-российского сотрудничества она выполняет стратегическую задачу. Мы хотим расширить и усилить компоненты этой базы, которые охватят и юг", - подчеркнул российский депутат.

Однако учитывая, что ранее власти Кыргызстана, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев и бывший премьер-министр Сапар Исаков, поднимали вопрос об открытии еще одной самостоятельной российской базы на юге страны, заявление лишь об усилении "компонентов" российской авиабазы в Канте вызвало ряд вопросов. Что изменилось – позиция Бишкека или же позиция Москвы?

Эксперты уверены, что позиции сторон остаются прежними, учитывая тот факт, что в этом году президенты Кыргызстана и России подписали соглашение по развитию военного сотрудничества между двумя странами, которое открывает новый этап двустороннего взаимодействия в этой сфере.

- Недавнее заявление депутата ГД РФ Виктора Заварзина, сделанное им в стенах Жогорку Кенеша, как и слова замминистра иностранных дел России Григория Карасина о том, что в Кыргызстане достаточно одной базы, я рассматриваю как промежуточный шаг в процессе переговоров и подготовки к размещению базы. Ситуация такова, что Россия не может выступать инициатором расширения военного контингента на территории независимого государства – предложение должно исходить от властей республики. С другой стороны, Кыргызстан должен сформулировать обоснования и выйти с ними на военно-политическое руководство России, - отмечает политолог Кубатбек Асанов.

Вместе с тем, по мнению эксперта, вопрос размещения российских военных на юге Кыргызстана актуален для обеих сторон как с точки зрения геополитики, так и с позиции обеспечения региональной безопасности, особенно учитывая сохранение высокого уровня террористической угрозы, исходящей из Афганистана.

Аналогичной точки зрения придерживается и независимый эксперт Таалатбек Масадыков.

- Существует два мнения о роли России в вопросах обеспечения региональной безопасности в ЦА. Согласно первому, Россия преувеличивает опасность ИГИЛ для региона, чтобы держать его под контролем. Я придерживаюсь второго мнения, согласно которому Москва предупреждает о реальной угрозе и необходимости совместной борьбы с ней. На мой взгляд проблема даже серьезнее, чем предупреждают российские власти. Поэтому нам необходимо наращивать совместные усилия в сфере противодействия угрозам, - считает Таалатбек Масадыков.

Обеспокоенность по поводу приближения террористических группировок к южным границам ЕАЭС высказывает и президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба. По его словам, в случае преодоления кордона боевики постараются соединиться с многочисленными спящими ячейками внутри региона.

- Это вполне реальная угроза, учитывая, что в Центральной Азии сохраняется негативная тенденция к закреплению "Исламского государства", а также увеличению числа выездов в зоны конфликтов выходцев из стран ЕАЭС. А это потенциальный источник нестабильности, т.к. по возращении они, как правило, укрепляют местное банд-подполье, вербуя в ряды боевиков своих соотечественников и создавая новые спящие ячейки, - подчеркнул Юрий Погиба.

По его мнению, развертывание базы не является отдаленной перспективой, учитывая, что это выгодно всем сторонам, заинтересованным в обеспечении безопасности в регионе. Эксперт также отметил, что на юге есть все необходимые условия для дислокации военного контингента.

По словам экс-министра иностранных дел КР Аликбека Джекшенкулова, открытие российской военной базы на юге Кыргызстана станет одним из ключевых компонентов противодействия нарастающим угрозам.

- Учитывая достаточно напряженную международную обстановку, ситуацию в Сирии и Афганистане и значительный рост религиозной радикализации населения в Центральной Азии, вопрос базы крайней актуален– она необходима странам региона. При этом она будет отвечать национальным интересам Кыргызстана, т.к. станет серьезным компонентом в обеспечении национальной безопасности и безопасности всего центрально-азиатского региона. И я думаю, такое понимание есть и у руководства нашей страны, - подчеркнул дипломат.

На сегодня основным документом, регулирующим кыргызско-российское сотрудничество в военной сфере, является соглашение о статусе военных объектов России в Кыргызстане от 20 сентября 2012 года. На его основании в республике располагаются следующие российские военные объекты – аэродром в Канте, военно-морская база на Иссык-Куле, сейсмологический пункт в городе Майлуу-Суу и узел связи в поселке Чалдовар.

В счет арендной платы за территории, занимаемые данными объектами, Россия представляет республике военную технику и вооружение. Так, только с 2014 года Кыргызстан получил военной техники на сумму свыше 125 миллионов долларов, в том числе военно-транспортные самолеты, бронетехнику, ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы.

URL: https://www.vb.kg/371995
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аликбек Джекшенкулов, Афганистан, Россия, экстремизм, терроризм, Исламское государство, Кыргызстан, ОДКБ
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