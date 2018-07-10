Финпол обнаружил поддельный диплом у главы сельской управы "Толук"

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль Жалал-Абадской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт использование поддельного диплома о высшем образовании со стороны главы сельского управления "Толук" Токтогульского района.

Так, в июне текущего года были проведены выборы главы указанного района, где по решению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (ЦИК) главой избран гражданин "С.Р.".

По поступившей оперативной информации была проведена проверка по установлению подлинности диплома о высшем образовании, который он предоставил в ЦИК для участия в выборах. В ходе проведения проверки было установлено, что предоставленный диплом, где указано что, он окончил Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева, является поддельным.

Факт подделки диплома подтвердило руководство указанного ВУЗа и руководство ЗАО "Т.", где якобы был напечатан данный диплом.

В ходе проверке "С.Р." по собственному желанию был освобожден от должности главы сельской управы "Толук" Токтогульского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.