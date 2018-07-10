Олег Панкратов провел переговоры с послом Грузии в КР Зурабом Абашидзе

10 июля 2018 года состоялась встреча Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова с Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии Зурабом Абашидзе.

В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономические отношения и отметили, что нынешний уровень товарооборота не отражает весь потенциал двустороннего сотрудничества.

В связи с этим стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества путем содействия установлению бизнес контактов и проведения очередного заседания совместной межправительственной кыргызско-грузинской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в 2019 году. Более того, министр О. Панкратов выразил заинтересованность в обмене опытом в сфере реформирования экономики, развития туризма, сотрудничества с Европейским Союзом, а также реконструкции аэропортов с участием иностранных компаний.

Посол г-н З. Абашидзе информировал о вопросах кыргызско-грузинского сотрудничества, о подготовке к предстоящему визиту Премьер-министра Кыргызской Республики М. Абылгазиева в Грузию и перспективах взаимодействия по линии государственных органов двух стран.

Г-н посол проинформировал об изменениях в грузинском Правительстве и туристическом потенциале Грузии.

Стороны также обсудили возможности транзита товаров через территорию Грузии, следующих в Кыргызстан.

Посол г-н З. Абашидзе поблагодарил за возможность встречи и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.