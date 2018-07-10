Почем "политические проститутки"? В СДПК рады уходу прилипал

"Не хотелось комментировать шутов. К сожалению есть люди, которые ради того, чтобы подмазаться к власти - не только Атамбаева, но и мать родную продадут. И в СДПК ведь некоторые пришли из других партий ради должностей и власти. Тот же Сагынбек Абдрахманов пришел из "Ар-Намыса", но именно от СДПК и при содействии А.Атамбаева он побывал и депутатом ЖК, и губернатором, и заместителем главы "Кыргызалтына". К сожалению, в Московском районе тоже есть несколько таких "экземпляров" из числа бывших и нынешних членов СДПК. Видимо, теперь им что-то пообещали, вот и стараются отработать.

Там на собрании в Московском районе было от силы 15 членов СДПК. Для массы собрали еще 50-60 человек. Многие толком не знали, зачем собираются.

Атамбаев А.Ш. неоднократно говорил о том, что в СДПК идет процесс очищения от тех, кто пришел в партию ради власти и должностей. Таких "прилипал" много стало в партии за последние годы. Будем только рады, если эти прилипалы сами уйдут из СДПК вслед за Сагынбеком Абдрахмановым.

Происходящие сейчас в СДПК процессы очищения наблюдаются не впервые. В конце 90-х при Акаевых государственная машина пыталась раздавить Атамбаева А.Ш., а из партии тогда массово бежали акимы и губернаторы. И во времена Бакиевых некоторые провокаторы, в том числе из числа партийцев, проводили "разоблачительные" пресс-конференции с целью расшатать СДПК.

Следует также отметить, что в Московском районе у СДПК самая малочисленная территориальная партийная организация, партбилеты имеют всего 80 человек. Хотя, есть в Кыргызстане районы, где парторганизации насчитывают свыше тысячи членов партии.

Прошедшее сегодня в селе Беловодское собрание не имеет статуса конференции, поскольку не выполнены ключевые требования Устава СДПК и Положения о территориальных партийных организациях.

Как уже сообщалось ранее, проведение районной партийной конференции будет легитимным, если она созывается либо по инициативе районного координатора, либо вышестоящего органа партии. Подготовка районных партконференций должна идти во взаимодействии с секретариатом СДПК. Никакой такой работы ни в одном из районов не проводилось. Институт областных координаторов в СДПК несколько лет назад упразднен, поэтому областные партконференции можно провести лишь по решению центральных органов - председателя и политсовета. В соответствие с уставом любые другие мероприятия не могут называться конференциями и будут иметь статус собрания отдельных членов партии. Совершенно очевидно, что никакого внеочередного съезда СДПК не предвидится", - говорится в распространенном заявлении от представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой.

Напомним, сегодня в Московском районе Чуйской области сегодня прошла партийная конференция СДПК под лозунгом "СДПК без Атамбаева".

Участники требовали очищения рядов партии от коррупционеров. Также была принята резолюция о проведении внеочередных заседаний партии во всех регионах. Выдвинуто требование отставки лидера СДПК Алмазбека Атамбаева и смены ее политсовета.