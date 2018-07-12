"Инспекция" Таласской области: Где уже побывал Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков начал свою рабочую поездку по Таласской области с посещения Национального комплекса "Манас-Ордо" в Таласском районе. Об этом сообщает аппарат президента.

Глава государства ознакомился и с ходом строительства детского сада в селе Таш-Арык Таласского района. Президента заверили, что все работы по проекту, общая стоимость которого более 57 млн сомов, завершаться в 2018 году.

Текущий год - срок реализации и 3-Фазы проекта реконструкции автодороги Тараз-Талас-Суусамыр. Сооронбай Жээнбеков побывал на строящемся объекте. Деньги на строительные работы, напомним, выделил АБР.

Президент продолжил свою "инспекцию" в Кара-Бууринском районе. Здесь он побывал в родовом селе Шекер писателя Чынгыза Айтматова, где также проходит строительство культурно-исторического мемориального музея-комплекса "Чынгыз Ордо".

Отмечается, Сооронбая Жээнбекова в поездке сопровождают министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Бактыбек Абдиев и генеральный консул КР в городе Алматы (Казахстан) Алиясбек Алымкулов. А также в Таласской области находятся депутаты Жогорку Кенеша от фракции СДПК Рыскелди Момбеков и Гүлкан Молдобекова, от "Республики Ата-Журт" Зарылбек Рысалиев.

Следующим этапом рабочей поездки станет ознакомление президента с проектами в аграрной, социальной сферах и по улучшению транспортной инфраструктуры региона.

В частности, Жээнбеков уже посетил ОсОО "Азра жемиштери" в Бакай-Атинском районе.

Где ему рассказали о том, что высаженные в яблоневом саду сорта ("Айдаред", "Голден Делишес", "Рэд Чиф", "Гренни Смит", "Гала") очень хорошо адаптируются в кыргызстанском климате и имеют большой спрос на рынке. А компания "Азра жемиштери" обеспечивает рабочими местами около 7 тысяч человек по всей стране.

Показали президенту и передвижную лабораторию компании, с помощью которой можно вывести анализы почвы и воды и применять соответствующее удобрение.

Глава государства заключил, что Кыргызстан отличается тем, что выращивает экологически чистую продукцию.