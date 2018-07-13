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В страну незаконно ввезли 112 автомашин. Ущерб - свыше 100 млн сомов

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- ВБ
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"Уголовное дело в отношении должностного лица отдела по регистрации транспортных средств и водительского состава ДРТС и ВС по городу Кара-Куль направлено в суд".

Сотрудниками ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) в рамках выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию Кыргызской Республики (Таможенного союза) без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства, в которую были вовлечены сотрудники Департамента по регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС, был ранее выявлен факт злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников отдела ДРТС и ВС по городу Кара-Куль.

По собранным ГСБЭП материалам Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе расследования указанного уголовного дела дополнительно выявлено 112 фактов контрабандного ввоза автотранспортных средств на территорию Кыргызской Республики, ущерб от этих действий государству составил свыше 100 миллионов сомов.

На указанные 112 автотранспортных средств (их них 25 грузовых автомашин) следственным управлением ГСБЭП в рамках расследуемого уголовного дела с санкции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики был наложен арест.

22 июня текущего года главному специалисту отдела по регистрации транспортных средств и водительского состава ДРТС и ВС по городу Кара-Куль, Джалал-Абадской области гражданину Т.А. по вышеуказанным 112 фактам было предъявлено обвинение и уголовное дело было передано в Кара-Кульский городской суд Джалал-Абадской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372140
Теги:
Джалал-Абадская область, контрабанда, коррупция, подделка, транспорт, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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