Атамбаев назвал ситуацию вокруг мэра "грязной травлей"

"Результат грязной травли Албека Ибраимова и политически мотивированного преследования был предсказуем.

О причинах отсутствия мэра на сессии горкенеша надо спрашивать его самого. Может, не дошла информация, может, так было удобнее депутатам. А может, дали Ибраимову слишком много оснований не верить в объективность разбирательств.

Посмотрите, какую грязь льют, как мешают работе! Уже почти полгода. Причем, все действующие лица понимают, что к борьбе с коррупцией никакого отношения все это не имеет. А после абсурдных обвинений и необоснованного уголовного преследования Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова, и особенно после прямого давления на экспертов по делу ТЭЦ, веру в справедливость потерять может любой человек. Общественность уже открыто называет это откровенным и полным пренебрежением законами и моральными принципами со стороны АКС.

Считаю Албека Ибраимова эффективным мэром, при котором казавшиеся нерешаемыми и нескончаемыми проблемы столицы стали последовательно решаться. Смело принимал решения, зачастую непопулярные. Но всегда сам отвечал перед горожанами и никогда не прятался за чужие спины. Сегодня это редкое качество", - такое заявление экс-президента, лидера партии СДПК Алмазбека Атамбаева распространила пресс-служба партии.

При этом фракция в БГК от СДПК, недолго думая, присутствующим большинством проголосовала "за" выражение вотума недоверию мэру Ибраимову.

Сам Албек Сабирбекович распространил видеообращение, в котором поблагодарил горожан и всех сторонников за поддержку и пообещал дать всю информацию по сегодняшнему заседанию БГК "в прямом эфире". Судя по всему, возвращаться в Бишкек мэр не собирается...

Продолжаем следить за развитием ситуации.