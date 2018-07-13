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Атамбаев назвал ситуацию вокруг мэра "грязной травлей"

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- ВБ
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"Результат грязной травли Албека Ибраимова и политически мотивированного преследования был предсказуем.

О причинах отсутствия мэра на сессии горкенеша надо спрашивать его самого. Может, не дошла информация, может, так было удобнее депутатам. А может, дали Ибраимову слишком много оснований не верить в объективность разбирательств.

Посмотрите, какую грязь льют, как мешают работе! Уже почти полгода. Причем, все действующие лица понимают, что к борьбе с коррупцией никакого отношения все это не имеет. А после абсурдных обвинений и необоснованного уголовного преследования Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова, и особенно после прямого давления на экспертов по делу ТЭЦ, веру в справедливость потерять может любой человек. Общественность уже открыто называет это откровенным и полным пренебрежением законами и моральными принципами со стороны АКС.

Считаю Албека Ибраимова эффективным мэром, при котором казавшиеся нерешаемыми и нескончаемыми проблемы столицы стали последовательно решаться. Смело принимал решения, зачастую непопулярные. Но всегда сам отвечал перед горожанами и никогда не прятался за чужие спины. Сегодня это редкое качество", - такое заявление экс-президента, лидера партии СДПК Алмазбека Атамбаева распространила пресс-служба партии.

При этом фракция в БГК от СДПК, недолго думая, присутствующим большинством проголосовала "за" выражение вотума недоверию мэру Ибраимову.

Сам Албек Сабирбекович распространил видеообращение, в котором поблагодарил горожан и всех сторонников за поддержку и пообещал дать всю информацию по сегодняшнему заседанию БГК "в прямом эфире". Судя по всему, возвращаться в Бишкек мэр не собирается...

Продолжаем следить за развитием ситуации.

URL: https://www.vb.kg/372142
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бишкекский горкенеш, мэрия, СДПК, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан
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Комментарии
Атыр Нурматова
13.07.2018, 15:01
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 15
Комментариев: 26

Муну Атамбаевдин өзүнө окуттунарбы Кундуз? Аябай эле слабый го. Эгер окубаса АШАны минтип кордобогула. Соолуктуруп  туруп бир окутуп койсонор болмок

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тан
13.07.2018, 15:20

Кандай тушунсо болот бул создорду соолуктуруп туруп окутпайсынарбы деп.Силер озунор соосунарбы дегиле.Уялбайсынарбы ушинтип жазгандан.Атамбаевке асылдын го эрине асылгандай бул киши эмне жамандык кылды сага.Жазат деген ушул экен деп жаза бересинерби.Алмаз Шаршенович желаем вам успехов и здоровья.

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Горожанин
13.07.2018, 15:25

Твоя же партия проголосовала наравне со всеми. Это как. Кто от тебя куратор фракции в БГК? Так, что нечего жаловаться. Разберитесь там у себя в «Форуме», партийная работа на нуле. Кончай бухать и займись наконец-то делом. Есть ещё недобитые остатки, которые верят в тебя. Уж лучше ты чем этот

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Чел
13.07.2018, 15:29

Следовало ожидать...эх

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Алмащ
13.07.2018, 16:37

Молчал бы уже ******, мало того сам воровал, так и окружил себя такими же ворами как сапарчик, смайлик, дровосек

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Самат Муктаров
13.07.2018, 16:38
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 36
Комментариев: 115

Если от Албека была польза, то только Атамбаеву, но народу было от него не какой пользы одни шумихи и беды, как в песенке зимою и летом стройная Албек зеленая была.

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