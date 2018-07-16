Минтранс на обвинения в растрате 3,5 млн $: "Все было законно"

Согласие на консультативные услуги "Кыргыздортранспроекта", которые оценены в 3 миллиона 555 тысяч 108 долларов США в рамках строительства дороги Север-Юг, дано правительством КР, Минтрансом и Минфином. Об этом VB.KG сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, никакого конфликта интересов и коррупционной составляющей в договоре нет.

- В этом проекте не были предусмотрены средства на консультативные услуги. Однако законодательством они предусматриваются, причем берут за них иностранцы от 4 до 8 процентов от суммы кредита. У государства средства ограничены, поэтому исполнить функцию консультанта уполномочили "Кыргыздортранспроект". К тому же, с минимальным процентом. Какая тут коррупция? Напротив, мы принесли пользу стране и бюджету в несколько миллионов долларов. Привлеки государство иностранцев, изыскивать пришлось бы не 3 миллиона долларов, а минимум 16 миллионов, - подчеркнул Калилов.

Министр огорчен, что народ в хороших начинаниях ищет всегда плохое.

"Даже когда польза очевидна", - добавил он.

Соглашение о предоставлении консультаций "Кыргыздортранспроект" в рамках строительства альтернативной дороги Север-Юг принято постановлением правительства КР №334 20 августа 2014 года. На тот момент главой кабмина являлся Джоомарт Оторбаев. Именно он и подписывал вышеуказанный документ.

Ранее интернет-издание Kaktus.media опубликовало часть контракта на осуществление надзора за строительством I фазы этой автодороги: участок Казарман - Джалал-Абад (291-433 км) и Балыкчы - Арал (183+500 - 195+486 км) - всего 154 километра.

Как отмечает редакция, он заключался между Министерством транспорта и дорог КР и проектно-изыскательским институтом "Кыргыздортранспроект" с другой. Последний является государственной организацией при Минтрансе и, согласно договору, проверяет качество дороги, которую строит китайская корпорация China Road & Bridge Corporation ("Чайна роуд"). Услуги "Кыргыздортранспроекта" оценены в 3 миллиона 555 тысяч 108 долларов США. Причем, оплата идет за счет средств китайского гранта и производится по статье "непредвиденные расходы", заключенного с китайским подрядчиком.