Рейтинг RAEX-Europe: В Кыргызстане эффективность правительства – низкая

В Кыргызстане уровень восприятия коррупции высокий, а эффективность правительства – низкая. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX-Europe.

Как отмечается, низок также индекс политической стабильности страны, уровень верховенства закона и условий ведения бизнеса.

- Не высокая и конкурентоспособность экономики и в индексе глобальной конкурентоспособности от ВЭФ (The Global Competativeness Index) в 3,9 в 2017 году. Это 102-я строчка из 138 стран – самый низкий показатель среди региональных партнеров. Тем не менее, прозрачность правительственной отчетности исторически находится на приемлемом уровне благодаря долговременному сотрудничеству с международными организациями, - подчеркнули аналитики агентства.

Справка:

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы в рейтинговой отрасли.

С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).

Офис Агентства расположен во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Цель Агентства – присвоение рейтингов в соответствии с самым строгим регулированием и этическим кодексом нефинансовым компаниям, финансовым институтам, страховым компаниям, регионам и странам.