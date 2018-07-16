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Рейтинг RAEX-Europe: В Кыргызстане эффективность правительства – низкая

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане уровень восприятия коррупции высокий, а эффективность правительства – низкая. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX-Europe.

Как отмечается, низок также индекс политической стабильности страны, уровень верховенства закона и условий ведения бизнеса.

- Не высокая и конкурентоспособность экономики и в индексе глобальной конкурентоспособности от ВЭФ (The Global Competativeness Index) в 3,9 в 2017 году. Это 102-я строчка из 138 стран – самый низкий показатель среди региональных партнеров. Тем не менее, прозрачность правительственной отчетности исторически находится на приемлемом уровне благодаря долговременному сотрудничеству с международными организациями, - подчеркнули аналитики агентства.

Справка:

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы в рейтинговой отрасли.

С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).

Офис Агентства расположен во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Цель Агентства – присвоение рейтингов в соответствии с самым строгим регулированием и этическим кодексом нефинансовым компаниям, финансовым институтам, страховым компаниям, регионам и странам.

URL: https://www.vb.kg/372170
Теги:
Европа, закон, коррупция, правительство, Кыргызстан
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Комментарии
Green
16.07.2018, 16:49

По моим данным (рейтинг Green) рейтинг киргизского правительства не просто низкий и даже не нулевой - он отрицательный (минус 2,5), то есть правительство работает не во благо страны и народа, а во вред им. Это касается не только правительства, но и всех президентов, мэров, акимов, депутатов всех уровней и вообще всей власти.

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Фрунзе
16.07.2018, 18:03

Green

По моим данным (рейтинг Green) рейтинг киргизского правительства не просто низкий и даже не нулевой - он отрицательный (минус 2,5), то есть правительство работает не во благо страны и народа, а во вред им. Это касается не только правительства, но и всех президентов, мэров, акимов, депутатов всех уровней и вообще всей власти

+100500

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Кенже Бекболотова
16.07.2018, 19:32
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 7

В 2017 до августа премьером был Жээнбеков.

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