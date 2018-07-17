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Против компании, не выплатившей 2,3 млн сомов налогов, возбудили дело

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- ВБ
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Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений соблюдения налогового законодательства Кыргызской Республики установлен факт сокрытия налогов в особо крупном размере путем внесения ложных сведений в отчеты УГНС.

На основании имеющейся информации, со стороны ГСБЭП была назначена налоговая проверка в отношении ОсОО "С.", которой за налоговый период с 1 июля по 31 декабря 2017 года по результатам проведенной камеральной проверки было доначислено налогов и платежей на общую сумму свыше 2 миллионов сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны ОсОО "С.", которые, причинили ущерб государственному бюджет в особо крупном размере на общую сумму 2 миллиона 336 тысяч 661 сом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 ч. 2 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ГСБЭП предпринимаются меры направленные на возмещение ущерба по указанному уголовному делу, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372185
Теги:
налоги, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс
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