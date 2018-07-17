Почти миллиард долларов получил Кыргызстан от своих трудовых мигрантов

С начала 2018 года трудовые мигранты перевели в Кыргызстан 972,3 млн долларов. Таковы данные Национального банка КР.

Сумма денежных переводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 120,8 млн сомов. При этом большая часть средств, а именно 954 млн долларов, пришла из России.

Сейчас на заработках за пределами страны находятся около 800 тыс. граждан. Это официальные данные. Более 600 тыс. из них трудятся в России, 30-50 тысяч в Казахстане, остальные - в Турции, Южной Корее, США и странах Европы.

В 2017 году работающие за рубежом кыргызстанцы отправили на родину около 2,4 млрд долларов, из которых 2,2 млрд долларов из России.