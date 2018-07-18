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Словесная перепалка двух женщин в Бишкеке переросла в "межнац" и драку

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- Оксана Гут
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Свердловское РОВД Бишкека приняло заявление от побитой Елены Бунеевой, но по каким-то причинам потерпевшей ее не считает. Об этом "Вечерке" сообщила сама бишкекчанка.

- Позавчера, 16 июля, примерно в 9 утра мы чуть было не попали в крупное ДТП. Дело в том, что в нас чуть не въехала другая машина, за рулем которой находилась женщина, также с ней рядом были ее дочь и ребенок. Все это происходило возле рынка "Комфорт" (по улице Ибраимова между ул. Боконбаевой и пр. Чуй). На мое замечание " не притирайтесь, пожалуйста", мне ответили, что у меня будут проблемы. Я отреагировала: "да вы что?!". После чего эта женщина, подрезав нас, преградила дорогу. Выйдя из машины, на меня накинулись с кулаками. Все это снимала на телефон ее дочь. Мой муж и очевидцы происшествия, которых было много, так как из-за нас образовалась большая пробка, пытались нас разнять. Все это видел сотрудник милиции, который проезжал мимо, но он ничего не предпринял. Мы уехали, но возле моей работы, так как женщина поехала за нами, перепалка продолжилась. Сыпались оскорбления, крики, нам сказали, что мы белобрысые орусча и должны знать свое место, мол, забыли, в какой стране живем и подобное, - рассказала Елена Бунеева.

С ее слов, именно она вызвала милицию. Но по каким-то причинам, в РОВД Свердловского района сначала приняли заявление от второй участницы дорожного конфликта.

- Она первая изложила свою версию событий, по которой виноватыми оказались мы. Якобы мой муж бил ее и обозвал "мыркой". Но это не так, жаль, у нас нет видеорегистратора. Нас отправили на освидетельствование побоев. Заявление я писала под диктовку девушки в приемной милиции. Она же нам сразу сказала, что состава преступления нет. А вчера мне сначала сообщили, что мое заявление не принято, потом оговорились, мол, приняли, но не как от потерпевшей стороны. Я боюсь за свою семью, боюсь за себя, потому что угрозы были нешуточные, - отметила Елена.

По данному факту редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в ГУВД Бишкека.

- Заявления приняты от обеих сторон. Назначены судмедэкспертизы, по результатам которых мы дадим юридическую оценку. Это будет в течение 10-30 дней. Сейчас обе стороны считаются потерпевшими, - заявили в ведомстве.

VB.KG будет следить за развитием этого дорожного конфликта, который, к сожалению, вылился в национально-бытовую драму.

URL: https://www.vb.kg/372199
Теги:
ГУВД, ДТП, уголовная ответственность, драка, Бишкек
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Комментарии
Бек
18.07.2018, 09:20

Правильно муж обозвал ее мыркой. Если не обозвал, то жаль.  Мырка она и в Африке мырка. Интересно, найти бы этого мента поганого, который мимо прошел и не разобрался по долгу службы. 

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Ырыс
18.07.2018, 10:12

В нашей стране, люди как стадо! если не нашей нации то без совестно нападают как шакалы. Да накажет их Аллах

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Вика
18.07.2018, 10:15

Как жаль что наш красивый город превращается в город для мырков! Надо срочно валить отсюда

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мэсний
18.07.2018, 10:37

Бек

Правильно муж обозвал ее мыркой. Если не обозвал, то жаль.  Мырка она и в Африке мырка. Интересно, найти бы этого мента поганого, который мимо прошел и не разобрался по долгу службы. 

Ырыс

В нашей стране, люди как стадо! если не нашей нации то без совестно нападают как шакалы. Да накажет их Аллах

Вика

Как жаль что наш красивый город превращается в город для мырков! Надо срочно валить отсюда

так оно и есть...надо делать вакцинацию от мыркизма всему народу..

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Артур
18.07.2018, 10:58

Вика

Как жаль что наш красивый город превращается в город для мырков! Надо срочно валить отсюда

Скатертью дорога. Надеюсь, у тебя это не пустые слова. Чуть что, сразу "валить надо" начинают.

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Елена
18.07.2018, 11:00

До каких пор мы будем делиться на русских и кыргызов? Все мы просто ЛЮДИ!!! И что нам делить? Дороги для всех одинаковы, солнце, небо, воздух и все это нам дано для того чтобы жить и радоваться! А откуда у людей столько ненависти друг к другу? И кто решил что кто-то здесь хозяин, а кто-то нет? Раз мы здесь живем, значит мы все здесь на равных условиях! В моем классе дети разные по национальности, но по толерантности все ОДИНАКОВЫ! Так откуда же у взрослых людей столько ненависти? Побойтесь Бога!

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Инна
18.07.2018, 11:02

Марка это не нация это, стиль поведения - быдло... Дело даже не в стране, а в самих людях, чувство безнаказанности, что все сойдёт с рук правит ими. И к соожалению часто так и происходит... У нас нет ни культуры вождения, ни поведения. Грустно.

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Горыныч
18.07.2018, 11:08

О май гад, кто тут еще мырк, давайте не торопиться с выводами.

 Я конечно уважаю людей всех национальностей, но в последнее время часто сталкиваюсь с ситуацией или бываю свидетелем того когда они сами раздувают конфликт, и приходится вступать в перепалку. И потом тема обязательно коснется того что мы тут все нацисты. Давайте просто жить дружно!

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