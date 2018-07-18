Словесная перепалка двух женщин в Бишкеке переросла в "межнац" и драку

Свердловское РОВД Бишкека приняло заявление от побитой Елены Бунеевой, но по каким-то причинам потерпевшей ее не считает. Об этом "Вечерке" сообщила сама бишкекчанка.

- Позавчера, 16 июля, примерно в 9 утра мы чуть было не попали в крупное ДТП. Дело в том, что в нас чуть не въехала другая машина, за рулем которой находилась женщина, также с ней рядом были ее дочь и ребенок. Все это происходило возле рынка "Комфорт" (по улице Ибраимова между ул. Боконбаевой и пр. Чуй). На мое замечание " не притирайтесь, пожалуйста", мне ответили, что у меня будут проблемы. Я отреагировала: "да вы что?!". После чего эта женщина, подрезав нас, преградила дорогу. Выйдя из машины, на меня накинулись с кулаками. Все это снимала на телефон ее дочь. Мой муж и очевидцы происшествия, которых было много, так как из-за нас образовалась большая пробка, пытались нас разнять. Все это видел сотрудник милиции, который проезжал мимо, но он ничего не предпринял. Мы уехали, но возле моей работы, так как женщина поехала за нами, перепалка продолжилась. Сыпались оскорбления, крики, нам сказали, что мы белобрысые орусча и должны знать свое место, мол, забыли, в какой стране живем и подобное, - рассказала Елена Бунеева.

С ее слов, именно она вызвала милицию. Но по каким-то причинам, в РОВД Свердловского района сначала приняли заявление от второй участницы дорожного конфликта.

- Она первая изложила свою версию событий, по которой виноватыми оказались мы. Якобы мой муж бил ее и обозвал "мыркой". Но это не так, жаль, у нас нет видеорегистратора. Нас отправили на освидетельствование побоев. Заявление я писала под диктовку девушки в приемной милиции. Она же нам сразу сказала, что состава преступления нет. А вчера мне сначала сообщили, что мое заявление не принято, потом оговорились, мол, приняли, но не как от потерпевшей стороны. Я боюсь за свою семью, боюсь за себя, потому что угрозы были нешуточные, - отметила Елена.

По данному факту редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в ГУВД Бишкека.

- Заявления приняты от обеих сторон. Назначены судмедэкспертизы, по результатам которых мы дадим юридическую оценку. Это будет в течение 10-30 дней. Сейчас обе стороны считаются потерпевшими, - заявили в ведомстве.

VB.KG будет следить за развитием этого дорожного конфликта, который, к сожалению, вылился в национально-бытовую драму.