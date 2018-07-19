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Медицина, которая убивает, или Как трем детям не остаться сиротами?

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- Андрей Заверухин, Карыпбай кызы Толгонай
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В интернет-издание VB.KG обратилась многодетная мать Татьяна Языджан. Из-за врачебной ошибки женщина находится на гране жизни и смерти – в ее организме копится гной. Точную причину его возникновения до сих пор так и не выявили.

Единственная надежда - на операцию и дорогостоящие российские препараты. Вот только кыргызские медработники, по словам Татьяны, оказывать ей помощь без средств отказываются. Да и ответственность за сложную пациентку никто из них брать на себя не спешит.

Услышит ли на этот раз Минздрав отчаявшуюся женщину, или спасением жизни в очередной раз займутся не врачи, давшие клятву Гиппократа, а неравнодушные кыргызстанцы?!

Что произошло с Татьяной, смотрите в сюжете VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/372238
Теги:
дети, сироты, деньги, медицина, Минздрав
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Комментарии
Плюрализм
19.07.2018, 16:48

А наш глава гос-ва ратует за повышение зарплаты медработникам, когда они (медработники) не выполняют данную ими же клятву. Не зарплату нужно поднимать, а систему менять. И оказывать помощь, а не услугу.

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Кен
19.07.2018, 17:42

Наказывать рублем таких врачей!!! Пусть хотя бы оплатят за свои ошибки!!

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