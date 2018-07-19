Медицина, которая убивает, или Как трем детям не остаться сиротами?

В интернет-издание VB.KG обратилась многодетная мать Татьяна Языджан. Из-за врачебной ошибки женщина находится на гране жизни и смерти – в ее организме копится гной. Точную причину его возникновения до сих пор так и не выявили.

Единственная надежда - на операцию и дорогостоящие российские препараты. Вот только кыргызские медработники, по словам Татьяны, оказывать ей помощь без средств отказываются. Да и ответственность за сложную пациентку никто из них брать на себя не спешит.

Услышит ли на этот раз Минздрав отчаявшуюся женщину, или спасением жизни в очередной раз займутся не врачи, давшие клятву Гиппократа, а неравнодушные кыргызстанцы?!

Что произошло с Татьяной, смотрите в сюжете VB.KG.