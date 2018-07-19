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Департамент информации назвал заведенное уголовное дело "недоразумением"

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- ВБ
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Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, будто в результате действий Департамента информации и массовых коммуникаций при МКИТ КР при переходе на цифровой формат вещания был нанесен ущерб государственному бюджету в размере 81 млн сомов. По этому поводу ГСБЭП возбуждено уголовное дело. В этой связи руководство департамента может заявить следующее.

Данная информация не соответствует действительности и является результатом недоразумения. Речь идет о том, что в период перехода на ЦТВ в состав социального пакета телеканалов, трансляция которого оплачивалась государством, входило разное количество телеканалов (максимально возможное количество по техническим параметрам – 15).

Однако, как было заявлено специалистами РПО РМТР, выставлявшей счета на оплату трансляции департаменту, в случае трансляции цифровых каналов речь шла о едином непрерывном потоке, который невозможно было расчленить. Соответственно, расходы на трансляцию любого количества телеканалов в этом потоке были одинаковы – вне зависимости от количества каналов и количества часов вещания в сутки. Департамент включал каналы в Соцпакет телеканалов по мере прохождения ими необходимых процедур и решений Правительства. Следовательно, ни о каком ущербе, нанесенном бюджету, не может быть речи.

Единственное, от чего зависит в данном случае стоимость трансляции – это количество передатчиков, которое менялось в процессе подключения к ЦТВ новых районов вещания. В результате работы Департамента переход на ЦТВ был проведен в период, установленный Правительством КР, чего было бы невозможно достичь, если ждать полного заполнения Соцпакета телеканалов.

Также руководство Департамента информации и массовых коммуникаций обращает внимание на то, что вся работа Государственной комиссии по переходу на ЦТВ проходила под постоянным и неослабным контролем Аппаратов Правительства, Президента и Жогорку Кенеша КР, перед которыми комиссия постоянно отчитывалась. Действия комиссии проводились по протокольным поручениям Аппарата Правительства КР. Методика расчета платы за трансляции телеканалов в социальном пакете телеканалов была официально согласована с Государственным агентством антимонопольного регулирования при ПКР и подтверждена Госагентством связи.

Тем более не может быть речи о какой-либо личной корыстной заинтересованности сотрудников департамента в оплате тех или иных счетов от РПО РМТР.

Исходя из сказанного выше, Департамент оставляет за собой право обратиться в суд по поводу незаконного возбуждения уголовного дела, говорится в официальном сообщении.

Что на это скажет Финпол?

URL: https://www.vb.kg/372245
Теги:
Министерство культуры и туризма, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Плюрализм
19.07.2018, 16:52

Недоразумение-это департамент. Дело без оснований не возбуждают.

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