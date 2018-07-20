Финпол с недоумением воспринял "оправдание" от Департамента информации

"Позиция ГСБЭП при ПКР относительно опровержения со стороны Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма КР"

19 июля 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики обнародовал опровержение ранее опубликованной информации ГСБЭП при ПКР о выявленном факте злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц указанного Департамента.

ГСБЭП при ПКР с недоумением воспринимает данный факт. Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, наряду прочих функций, должен исполнять обязанности по реализации государственной политики в борьбе с коррупцией, следовательно, проявлять живую заинтересованность к подобного рода вопросам в целях обеспечения доступа к информационным ресурсам населения Кыргызской Республики. Однако, вместо реального демонтажа коррупционных схем внутри своих подразделений и сотрудничества с ГСБЭП в данном направлении, пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики ставит общественность в заблуждение, публикуя не имеющую ничего общего с действительным состоянием дел информацию, которую нельзя назвать никак иначе, как необоснованным оправданием.

Считаем уместным довести до сведения общественности и Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, что все мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела, проведенные со стороны ГСБЭП, проводились на основании полученной оперативной информации.

Согласно проведенной аудиторской проверки, а также справки Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики по указанным фактам следует вывод о излишне начисленных доходах (бюджетных средств) за 2015-2016 годы в сумме 81 миллион 631 тысяча 410 сомов.

Кроме того, между Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры информации и туризма КР и ОАО "РПО РМТР" ежемесячно составлялся протокол оперативного совещания по оказываемым услугам, в которых указывалось трансляция 15 каналов с вещанием 24 часа в сутки, что фактически не соответствовало действительности.

Более того в ходе технических исследований и опроса сотрудников ОАО "РПО РМТР" было установлено, что количество каналов, которые транслировались в рамках данной государственной кампании не превышало 10 каналов; данный факт был также указан директором ОАО "РПО РМТР". Необходимо отметить, что со стороны сотрудников ОАО "РПО РМТР" было указано, что передатчик транслирующий сигнал (цифровой) работает независимо от количества поступающих сигналов. То есть отключение одного сигнала технически невозможно.

В настоящее время в целях объективного, всестороннего и полного исследования всех обстоятельств совершенного преступления, в рамках расследуемого уголовного дела создана следственно-оперативная группа которой проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых соответствующим лицам будет дана юридическая оценка согласно Законодательству Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.